Almanların kirli propagandasına Nihat Özdemir'den cevap

Son günlerde Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp, Almanya'ya verileceğine dair Avrupa basınında yoğun bir haber trafiği var.

Alman basını tarafından da bir propagandaya dönüştürülen bu haberlerle Türkiye'nin koronavirüsle mücadele konusunda Avrupa'nın yıldızı oluşu göz ardı edilmeye çalışılıyor. Futbol liglerini erken oynatmaya başlayan Almanya'nın bu konuda daha başarılı olduğu ve Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp, Almanya'ya verileceği iddia ediliyor.

Bu konu TFF'ye soruldu. Başkan Nihat Özdemir, yapılan spekülatif haberlere yönelik TFF sitesinden bir açıklama yapmaya gerek görmediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu haberler maksatlı şekilde çıkartılan haberler. Kirli propaganda amacıyla yapılıyor. Hiçbir şey belli değil. 17 Haziran'da UEFA toplantısı var. Orada görüşeceğiz. Herkes emin olsun ki Türkiye bu işten bir şey kaybetmeyecek. Her durumda en kazançlı çıkacak."

Biz daha iyiyiz

Almanya ile Türkiye arasındaki koronavirüs tablosu, ülkemizin bu konuda daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Nüfusu hemen hemen birbirine eşit olan (83 milyon) iki ülkede vakalara göre ölüm oranlarında da Türkiye'nin çok başarılı olduğunu rakamlar net şekilde gösteriyor.

Akşam