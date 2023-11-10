Almanlardan Galatasaray galibiyetine ilişkin hakem kararı itirafı!

Allianz Arena’da oynanan mücadeleyi, Alman futbol yorumcuları, Spor Arena’ya değerlendirdi.

Dünkü maçı yakından takip eden Alman yorumcular, hakem kararlarının sonuçta etkili olduğunu itiraf etti.

Spor Arena'ya konuşan yorumcuların değerlendirmeleri şöyle:

Stefan Kumberger:

Galatasaray'ın Münih'teki performansı çok iyiydi ve dürüst olmak gerekirse bu bizim için sürpriz değildi. İlk maçla aynı yoğunlukta oynadılar, bu çok etkileyiciydi. Bayern Münih, maçın sonlarında daha akıllıydı ve Harry Kane gibi bir forvete sahiplerdi. Onun soğukkanlılığı fark yarattı. Tabii ki maçta çok sayıdaki Türk taraftarın da etkisi vardı. Çok gürültülü oldukları için Bayern Münih taraftarları da daha yüksek sesle karşılık vermek istediler. Maçta ben Lucas Torreira'yı yine çok beğendim. Çok zeki, iyi bir bakış açısına sahip ve mücadelelerde güçlü. Mauro Icardi, her zaman oynadığı gibi oynamadı ve maçta pek önemli bir faktör değildi. Elbette Galatasaray'ın son 16 turuna kalma şansı hala var. Bu tamamen onların elinde. Kopenhag ile oynayacakları maç gerçek bir final olacak. Ve unutmamalısınız ki Bayern Münih onlara yardım edecek. Bayern Münih'in, Kopenhag ve Manchester United karşısında da iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Her maçı kazanmayı istemek Bayern Münih’in DNA'sında var. Bayern Münih, her iki maçı da kazanırlarsa, bu Galatasaray'a çok büyük katkı sağlayacak.

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Felix Fischer:

Galatasaray, Bayern Münih karşısında yine çok iyi bir iş çıkardı ama şanssızdılar. Örneğin; Lucas Torreira gol atmadan önce Icardi'nin kafasının önde olmasından dolayı ofsaytta kalması gibi. Bu performans benim için sürpriz olmadı çünkü Galatasaray’da çok fazla kalite var. Fernando Muslera, bir kez daha çok iyi bir iş çıkardı, özellikle de Leroy Sané'ye karşı. O olmasaydı Bayern Münih muhtemelen daha erken gol atardı. Bu arada Alphonso Davies’in pozisyonu kırmızı kart olmalıydı. Şimdi grup çok açık ve her şey olabilir. Ama Galatasaray böyle oynamaya devam ederse, Manchester United ve Kopenhag'a karşı gerçekten iyi bir şansları olacak.

Julian Buhl:

Galatasaray'ın performansı benim için sürpriz olmadı. Zaten İstanbul'daki ilk maçta, özellikle de Old Trafford'daki büyük galibiyetle neler yapabileceklerini gösterdiler. Münih'te yine çok iyi bir maç çıkardılar ama yine ilk maçta olduğu gibi büyük fırsatları daha etkili bir şekilde değerlendiremediler. Sonuçta Bayern Münih’teki oyuncuların bireysel kalitesi büyük fark oluşturdu; özellikle de son iki golüyle maçın sonucunu belirleyen Harry Kane. Ancak Galatasaray, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde şu ana kadar en zorlu rakip olduğunu kanıtladı. Allianz Arena’da çok sayıda Galatasaray taraftarı vardı. Maçtan önce Bayern Münih oyuncuları sahaya girdiğinde yüksek sesle ıslık çalıp bağırıyorlardı. Yani Bayern Münih oyuncuları, deplasman maçındaki atmosferi biraz hissettiler. Bu da maçı çok özel kıldı ve stadyumda çok iyi bir atmosfer vardı. Mauro Icardi, kalitesini bir kez daha kanıtladı ve Bayern Münih’e ciddi sorunlar yaşattı. Kaleci Muslera da yine çok iyi bir performans sergiledi. Lucas Torreira ve Kaan Ayhan'dan oluşan orta saha da sağlamdı. Davinson Sanchez de Kane'i uzun süre savunarak iyi bir iş çıkardı. Davies, ilk sarı kartından sonra yine de büyük bir risk alarak mücadeleye girdi. Davies, o pozisyonda ikinci sarı kartını görüp oyundan ihraç edilmiş olsaydı şikayet edemezdi. Davies’in, mücadele sırasında sadece rakibine vurmakla kalmayıp aynı zamanda topla da oynaması onu sonunda kurtardı. Kendisi ve FC Bayern Münih için şanslı bir karardı.