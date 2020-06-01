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Teknoloji

Almanlar yazdı: Türkiye'nin gizli gücü devrede

Türkiye'nin savunma sanayisindeki giderek yükselen başarısı tüm dünyanın dikkatini çekti. Alman Der Spiegel dergisi, Türkiye’nin gizli bir yeni nesil silahlı insansız hava aracı gücü haline geldiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:38:00 -
Almanlar yazdı: Türkiye'nin gizli gücü devrede

Almanya’da haftalık yayımlanan Der Spiegel dergisinde "Türkiye’nin savunma projeleri: Yeni insansız hava aracı gücü" başlıklı bir haber yayımlandı.

Habere göre Libya’da Türk SİHA’larının devreye girmesi, güç dengelerini Libya hükümeti lehine değiştirdi. Dergide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle Libya Başbakanı Fayez el Sarrac’ın güç kazandığı vurgulandı.

Öte yandan Türkiye’nin insansız hava aracı teknolojisine yaptığı yatırımlara da haberde geniş yer ayrıldı:

"Bayraktar TB2 Türk savunma sanayisinin en başarılı ürünü durumunda. 'İsrael Defense' dergisi bu hava aracını sınıfının en iyisi olarak tanımladı."

PKK ile mücadeleye büyük katkı sağladı

Türkiye’nin 2014’ten bu yana TB2’yi PKK ile mücadelede de kullandığı belirtilen haberde, "Bu hava aracı, terör örgütü PKK’ya karşı mücadelede Türk ordusuna belirgin bir üstünlük sağladı. Bayraktar TB2 silahsız bir hava aracı ancak silah taşıma kapasitesine sahip. Türkiye başka çatışma bölgelerinde de yıllardır kendi ürettiği hava araçlarını başarıyla kullanmakta" ifadeleri yer buldu.

"Selçuk Bayraktar anahtar rolde"

Selçuk Bayraktar’a ayrı bir parantez açan Der Spiegel, "Selçuk Bayraktar anahtar rolde. ABD’nin saygın üniversitelerinden MIT’den mezun. Onun çalışmalarıyla Türkiye gizli bir insansız hava aracı gücü haline geldi" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

TÜRKOĞLU

İÇİMİZDEKİ MUHALEFET RAHATSIZ.SEZGİN TANRIKULU VS..
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Ğalo Dayı

CHP'liler duymasın . Bir ....lik yaparlar Sezgin kudurur girecek delik arar . Tanrıkulu şaşkın, . ..
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