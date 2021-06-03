Almanlar “Türkiye’nin enerjisi”ne güveniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, videokonferans yöntemiyle katıldığı 3. Türk-Alman Enerji Forumu’nda yaptığı konuşmada, Almanya’nın Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olduğunu ifade etti. İkili ticaret hacminin geçen yıl 38 milyar dolara ulaştığını aktaran Dönmez, bu dönemde Almanya’nın 16 milyar dolar ile Türkiye’nin ihracatında birinci, ithalatında ise 21,7 milyar dolarla ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Çalışmalar hız kazanıyor

Türk-Alman Enerji Forumu’nun 2018’de gerçekleştirilen ikinci toplantısının, enerji alanındaki iş birliğini artırdığına işaret eden Dönmez, şöyle devam etti: “Forum kapsamında oluşturulan 5 çalışma grubu tarafından, iki ülkenin kamu ve özel sektörünün enerji alanında iş birliği yapabileceği alanlar ve odaklanabileceği projeler üzerinde yoğun çalışmalar yürütülmekte. Salgına rağmen, çevrim içi toplantılar ve çalıştaylarla başta yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği olmak üzere, enerji altyapısı, elektrik ve gaz piyasalarındaki düzenlemeler ve termik santrallerin esnekleştirilmesi alanlarında bilgi birikimi ve tecrübeler paylaşıldı. Bundan sonraki süreçte de çalışma grupları tarafından yürütülecek faaliyetlerin somut projelere ve iş birliklerine dönüşmesini temenni ediyorum.” Dönmez, 2019 itibarıyla Almanya’nın Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırımların 13 milyar doları aştığını belirterek, yaklaşık 7 bin Alman şirketin, uzun yıllardır Türkiye’de yatırımlarını sürdürdüğünü aktardı.

“Yatırımlar, Türkiye’ye güvenin göstergesi”

Alman şirketlerin Türkiye’de özellikle yenilenebilir enerji alanına sağladığı katkıların önemine dikkati çeken Dönmez, “Bu şirketler, ortaklarıyla birlikte ülkemizin enerji sektörüne yaklaşık 25 milyar avro yatırım yaptı ve 15 binin üzerinde istihdam sağladı. Bu rakamlar, Alman şirketlerin ve yatırımcıların sektöre ve Türkiye’nin ekonomisine duydukları güveni gösteriyor” dedi. Dönmez, bu yıl içerisinde güneş santrallerine yönelik yeni bir YEKA-GES ihalesi daha başlatmayı hedeflediklerini belirterek, Alman şirketlerin söz konusu ihalelere katılımını beklediklerini söyledi.

“Hidrojen alanında somut iş birliği alanları mevcut”

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ise Türkiye ile Almanya arasında enerji sektöründeki iş birliğinin geliştirilmesi ve yeni adımlar atılabilmesi için büyük bir potansiyel olduğunu, bunun enerji dönüşümü ve iklim değişikliğiyle de yakından ilişkili olduğunu söyledi. Türkiye’nin ulusal hidrojen stratejisi alanındaki çalışmalardan haberdar olduklarını belirterek, bu alanda iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.