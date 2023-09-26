Almanlar Türk şirketini apar topar satın almaya geldi! Kritik maddeyi üretecekler

Dünya Gazetesi'nden Emre Gül, "143 yıllık Alman devi Opta, Türk çelik şirketini satın alıyor" başlıklı yazısında yeni bir satışı duyurdu.

İşte Gül'ün o yazısı:

Son dönemde Türkiye, Avrupa’dan önemli yatırımlar alıyor, satın almalar gerçekleştiriyor. Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden gelenlerin arasında en dikkat çekeni ise Almanya. 2002 yılından bu yana Türkiye›ye yaklaşık 11,5 milyar dolar yatırım yapan Almanya’nın geçen yılki yatırımı 697 milyon dolar oldu.

Yabancı yatırımlar arasında yüzde 6,4’lük payı bulunan Alman sermayeli şirketlerin Türkiye’deki sayısı 8 bin. Lojistikten sağlığa birçok alanda Türk şirketlerin peşine düşen Alman devlerine bir yenisi daha eklendi.

Dünyanın en köklü demir-çelik sanayisi şirketlerinden Opta Group, Türk şirketi Metser Demir Çelik şirketinin ana hissedarı oluyor. Anlaşma sağlanırsa Alman devi, Türk şirketinin kontrolünü sağlayacak. Opta, çelik ve dökümhane malzemeleri konusunda Avrupa’nın en köklü şirketlerinden biri. ABD’den Kanada’ya, Fransa’dan Slovakya’ya kadar birçok ülkede tesisi ve yatırımı bulunan Alman devi, yatırım fonu Speyside’ın iştiraki olarak biliniyor.

İzmir’de özel tel üretimi yapıyor

Bu yıl Avon Machining’i satın alan Speyside’ın portföyünde AccessSMT, Plasma-Tec, Hazleton Casting Company, Weatherly Casting, Western Industries Plastic Products, Block & Company, Craftsman Custom Metals gibi sanayi şirketleri bulunuyor. 2007 yılında kurulan Metser, özel bileşimli ve alaşımlı tel üretimi yapıyor. İzmir’de üretim yapan Türk şirketi, Mısır’dan Yunanistan’a, Romanya’dan Avusturya’ya yakın coğrafyaya ihracat yapıyor.

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En büyük alıma DHL imza attı

Yılbaşından bu yana hatırı sayılır sayıda ve miktarda Alman yatırımı Türkiye’ye geldi. En önemli satın almayı ise temmuz ayında dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden DHL Group yaptı. Dünya çapında 590 bin çalışanı, 82 milyar euro cirosu bulunan DHL Group, Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo’nun yüzde 100’ünü satın aldı. Böylece 27 aktarma merkezi, 800’ün üzerinde şubesi ve yaklaşık 10 bin çalışanı DHL bünyesine geçti.

Şirket aldılar, üretimi artırdılar

Dünya Gazetesi’nden de duyurduğumuz bu yatırımlar arasında bilişim hizmet sağlayıcısı Nagarro SE ve sanayi devi Sartorius dikkat çekiyor. Münih merkezli Nagarro, mart ayının ilk haftasında Türk şirketi M.B.İ.S’in ana hissedarı oldu. Mart sonunda da Alman devi Sartorius, Türk şirketi Sartonet’i satın aldı. Bir başka Alman şirketi BASF, yeni yatırım kararıyla Kocaeli Dilovası’ndaki üretimini ikiye katlayacağını açıkladı. Mayıs ayında da Alman ZF Group, Türkiye’ye 40 milyon euroluk yatırım yaptı. Alman ZF, ticari araç fren körükleri için Sakarya’da fabrika kurdu.