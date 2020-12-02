Almanlar da aşıya karşı! Dikkat çeken oran

Tüm dünyayı etkisi altına alan yaşamı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını ve ortaya konulan çözüm önerileri tartışılmaya devam ediyor. Özellikle aşı konusunda insanların ciddi tereddütleri var. Son olarak Almanya'da koronavirüse karşı aşı olmak isteyenlerin oranının %47 olması olayın boyutunu ortaya koydu.

Aşı olmak isteyenlerin gerekçeleri değişkenlik gösteriyor

RND.de'den alınan bilgilere göre, Barmer sağlık sigortası şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 16 yaşın üzerindeki katılımcılara yönelik yapılan araştırmada katılımcıların sadece yüzde 53'ü aşı olmaya sıcak bakarken bunların sadece %42'nin çocuklarının aşı olmasını istediği sonucuna varıldı. Aşı yaptırmak isteyenlerin %69'u kendilerini korumak, %62'si başkalarını korumak ve son olarak %32'si koronavirüs kısıtlamalarının kendilerine yük olduğu için aşı olmak istediğini belirtti.

Aşı karşıtları tartışma konusu oldu

Araştırmada aşı olmak istemeyenlerin %68'i aşının güvenliği konusunda şüpheleri olduğunu belirtti. %60'ı da aşının yan etkilerinden çekiniyor. Özellikle %90 sonuç veren Biontech'in aşısının Alman menşeili olmasına rağmen aşı olmak istemeyenlerinin oranının çok yüksek olması ülkede tartışma konusu oldu.

Zorunlu aşı uygulaması yok

Almanya'da şu anda halihazırda zorunlu bir aşı uygulaması yok. Dünya Tabipler Birliği Başkanı ve Alman doktor Frank Ulrich Montgomery'in aşıların çok yeni olmasından dolayı aşının zorunlu olmaması gerektiğini belirtti.