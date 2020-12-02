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Dünya Almanlar da aşıya karşı! Dikkat çeken oran
Dünya

Almanlar da aşıya karşı! Dikkat çeken oran

Almanya'da koronavirüse karşı aşılanmak isteyenlerin oranı %53'ken aşı olmak istemeyen ve karamsarların oranı yüzde 47'yi bulduğu ortaya çıktı. Almanya'da bulunan Bill Gates destekli Biontech şirketinin yüzde 90 sonuç veren aşı bulmasına rağmen ülkede böyle bir sonucun çıkması şaşırtıcı bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 23:56:00 -
Almanlar da aşıya karşı! Dikkat çeken oran

Tüm dünyayı etkisi altına alan yaşamı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını ve ortaya konulan çözüm önerileri tartışılmaya devam ediyor. Özellikle aşı konusunda insanların ciddi tereddütleri var. Son olarak Almanya'da koronavirüse karşı aşı olmak isteyenlerin oranının %47 olması olayın boyutunu ortaya koydu.

Aşı olmak isteyenlerin gerekçeleri değişkenlik gösteriyor

RND.de'den alınan bilgilere göre, Barmer sağlık sigortası şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 16 yaşın üzerindeki katılımcılara yönelik yapılan araştırmada katılımcıların sadece yüzde 53'ü aşı olmaya sıcak bakarken bunların sadece %42'nin çocuklarının aşı olmasını istediği sonucuna varıldı. Aşı yaptırmak isteyenlerin %69'u kendilerini korumak, %62'si başkalarını korumak ve son olarak %32'si koronavirüs kısıtlamalarının kendilerine yük olduğu için aşı olmak istediğini belirtti.

Aşı karşıtları tartışma konusu oldu

Araştırmada aşı olmak istemeyenlerin %68'i aşının güvenliği konusunda şüpheleri olduğunu belirtti. %60'ı da aşının yan etkilerinden çekiniyor. Özellikle %90 sonuç veren Biontech'in aşısının Alman menşeili olmasına rağmen aşı olmak istemeyenlerinin oranının çok yüksek olması ülkede tartışma konusu oldu.

Zorunlu aşı uygulaması yok

Almanya'da şu anda halihazırda zorunlu bir aşı uygulaması yok. Dünya Tabipler Birliği Başkanı ve Alman doktor Frank Ulrich Montgomery'in aşıların çok yeni olmasından dolayı aşının zorunlu olmaması gerektiğini belirtti.

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