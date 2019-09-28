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Alman yıldız Kruse'den derbide 'İstiklal Marşı' sürprizi

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, Galatasaray ile oynanan maçtan önce statta çalınan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

28 Eylül 2019 Cumartesi 21:09
Alman yıldız Kruse'den derbide 'İstiklal Marşı' sürprizi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dünya derbisinden önce yapılan seremoni sırasında oldukça dikkat çeken bir görüntü ekranlara yansıdı. Fenerbahçe'nin sezon başında Werder Bremen'den transfer ettiği Alman futbolcu Max Kruse, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kruse'nin İstiklal Marşı'na eşlik etmesi yayıncı kuruluş tarafından da bir süre ekrana getirildi. Max Kruse'un yanı sıra Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel'in de İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüüldü.

Öte yandan maçtan hemen önce Fenerbahçe taraftarının kendilerine ayrılan tribünde Koray Şener için açtığı pankart da Galatasaray taraftarı tarafından alkışlandı

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 21:09
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