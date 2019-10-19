Alman vekilden küstah çıkış: Biz de Türkleri geri göndeririz

Almanya'da Die Partisi'nin kurucusu ve genel başkanı Martin Sonneborn, Türkiye'deki göçmenlerin ,Avrupa'ya geçmelerini önlemememiz durumunda, kendilerinin de Almanya'da yaşayan Türkleri geri gönderebileceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında, Avrupalı ülkelerin bir bir yaptırım kararı alması ve harekata karşı çıkmalarından sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gönderilebileceğini dile getirmişti.

Ülkesinde 'Mizah PartiSi' olarak nitelendirilen Die Partisi'nin Alman milletvekili Erdoğan'ın bu sözlerine atfen, "Erdoğan bir kere daha bize 3 milyon Suriyeli göndermekle tehdit ederse, ben de Kreuzberg'den 3 milyon Türk'ü göndermekle tehdit ederim.'' ifadelerini kullandı.

Almanya’da yaşayan 3,5 milyon civarında türk var. Büyük çoğunluğu Alman vatandaşı olan Türklerin de Alman toplumuna ve Alman ekonomisine entegre olduğu biliniyor. Geçmişte işçi olarak giden türklerin torunları bugün girişimci olmuş durumda, iş yeri açıyor, üretim tesisi kuruyor. Almanya’nın üretimini, istihdamını artırıyor, ekonomik büyümesine katkı sağlıyor. 80 bin civarında Türk kökenli Alman girişimci, Almanya’da 50 farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

2017 yılı verilerine göre, Türk kökenli girişimcilerimiz yaklaşık 52 milyar avro ciro gerçekleştiriyor. Alman ekonomisine katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda, 500 binin üzerinde istihdam sağlıyor.