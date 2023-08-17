Alman uzman açıkladı! Marmara için çarpıcı deprem uyarısı: Son deprem 14 bin kez incelenerek gün yüzüne çıkarıldı!

Marmara depremiyle ilgili dikkat çeken bir uyarı da Alman uzmanlardan geldi. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) uzmanları Türkiye'nin tektonik yapısını analiz eden araştırmalarında, Marmara Denizi'nde 7,4 büyüklüğünde depremin meydana gelebileceği sonucuna vardı

Marmara depremiyle ilgili art arda uyarılar gelmeye devam ediyor. DW Türkçe’de yer alan habere göre; Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi’nden (GFZ) sismoloji uzmanları Dirk Becker ile Marco Bohnhoff, Türkiye’deki tektonik yapıyı inceledikleri yeni araştırmalarında olası Marmara depremine ilişkin önemli bulgulara ulaştı.

EN SON 1766’DA 7,4’LE SALLANDI

Araştırmalarında, İstanbul’un güneyindeki Marmara fay hattını “sismik boşluk” olarak tanımlayan uzmanlar, bu bölgede 7’nin üzerinde büyüklükte bir deprem beklendiği sonucuna vardı. İstanbul’da meydana gelen depremlerin tarihçesinin de her 250 yılda bir bu bölgede şiddetli bir deprem meydana geldiğini ortaya koyduğuna dikkat çeken uzmanlar, en son 1766 yılında 7,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını belirtti.

“DEPREM GECİKTİ”

Araştırmada, Avrasya ve Anadolu tektonik levhaları arasındaki sınır barındıran Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki Ana Marmara Fayı’nın uzun süredir “aktifleşmediği” ve bu nedenle 7’nin üzerinde büyüklükteki bir depremin “gecikmiş olduğu” saptamasına yer verildi.

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14 BİN DOLAYINDA DEPREM İNCELENDİ

Araştırmanın ana yazarı Dirk Becker, “Neredeyse tüm tekrarlayıcı dizilerin Marmara fayının batı kesiminde meydana gelmesi oldukça dikkat çekici. Orta-doğu bölgesinde sadece üç sekans tespit edilirken İstanbul’un güneyinde ise hiç tespit edilmedi” saptamasını yaptı. Becker, veri analizinin batıdaki fay hattında meydana gelen ‘sürünme süreçlerinin’ tektonik enerjinin çoğunu dengelediğini, ancak bu sürünme payının doğuya doğru giderek azaldığını gösterdiğini belirtti. Becker, “O bölgede Marmara fayının neredeyse tamamı kilitli” dedi.

O FAY HATTI KIRILIR İSE…

Bölgede bir sonraki depremin muhtemelen fayın “tamamen kilitli” olduğu bir bölgede meydana geleceğine dikkat çeken uzmanlar, depremin İstanbul’un güneyindeki Kuzey Anadolu Fayı Hattı’nın Adalar fayı segmentinde meydana geleceği tahminini dile getirdi. seskocaeli'nin aktardığı haberde: Ancak araştırmacılar, Marmara Denizi’nin batısındaki kilitli durumdaki Ganos fayı üzerinde de enerji biriktiğini belirterek, burada son depremin 1912 yılında meydana geldiğine dikkat çekti. Uzmanlar Ganos fayının kırılması durumunda depremin büyüklüğünün 7,4’ü de aşabileceği uyarısında bulundu. Araştırmanın yazarlarından Marco Bohnhoff, “Bu bölgedeki kilitli ve sürünen segmentler arasındaki sistematik geçişler dünya genelinde tek. Dolayısıyla sadece yeni bir süreçle aydınlatılması mümkün oldu. Araştırmada sözü geçen İstanbul depremi senaryoları risk tahmini ve bölge halkının korunması için alınacak önlemler bakımından büyük önemde” dedi.