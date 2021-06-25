Alman-Türk toplumsal işbirliği konferansı başladı

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24-25 Haziran tarihleri arasında sanal ortamda gerçekleşecek olan Alman-Türk toplumsal işbirliği konferansı’nda Yerel Yönetimler Arası İşbirliği Konferansı ile sivil toplum ve yerel yönetim temsilcileri zorlu meseleler ve işbirliği fırsatları hakkında fikir alışverişinde bulunacaklar.

“Fırsatlar ve zorluklar, belediyeler ve sivil toplum arasında işbirliği”, “Kadına yönelik şiddet ve mültecilerin entegrasyonu, ruh sağlığı ve psikososyal destek” ile “Dijital şehir ve COVID-19” gibi konuların işleneceği Alman-Türk toplumsal işbirliği konferansı bugün başladığına dair açıklamada bulunan Almanya’nın Türkiye’deki Büyükelçiliği, “Bugün, Yerel Yönetimler Arası İşbirliği Konferansı açıldı: Sivil toplum ve yerel yönetim temsilcileri zorlu meseleler ve işbirliği fırsatları hakkında fikir alışverişinde bulunacaklar” ifadelerini kullandı.