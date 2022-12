Alman şirketleri, Çin’den yeşil elektrik satın almaya başladı

Yeni Akit Ankara

Bunlardan 2023 yılında yürürlüğe girecek olan sözleşme, Covestro’nun Shanghai’deki önemli üretim tesisinin elektrik ihtiyacının yüzde 30 kadarını karşılayacak. Covestro, kuzeybatı Çin’de yer alan Qinghai eyaletinin Lenghu kentindeki rüzgar ve güneş tesislerinin ürettiği yaklaşık 300 gigavat saatlik (GWh) yeşil enerjiyi satın alacak. Bu, Covestro’nun Çin’de salımına yol açtığı yıllık karbondioksit miktarın -60 bin benzinli otomobilin çıkardığı karbondioksite eşdeğer- 126 bin ton kadarının azalmasını temin edecek.

CGN Genel Müdür Yardımcısı Qi Fang, Covestro gibi birinci sınıf kimyasal üreticisi şirketleri desteklemekten mutluluk duyduklarını; çünkü üretim tesislerini yenilenebilir enerjiyle besleyen bu şirketlerin, ülkenin yerel üreticileriyle birlikte, karbon ayak izini azaltma ve bir yandan da Çin’in kalıcı gelişimine katkı yapma işlevi gördüklerini açıkladı.

Şimdiden kısmi olarak yenilenebilir enerjiyle beslenen Shanghai-Covestro tesisi, 2022’de, kuzeybatı Çin’de üretilmiş 300 gigavat saatten fazla güneş enerjisi kullanmış olacak. Covestro’nun Çin Başkanı Holly Lei’ye göre, bu yeni sözleşme Shanghai’deki tesisin sıfır karbondioksit emisyona gidiş yolunda önemli bir adım olup esasen bugüne değin büyük ölçüde azaltılmış olan karbondioksit salımının önümüzdeki on yılda sıfıra doğru yönleneceğinin müjdecisidir.

Bu arada Covestro’nun güney Çin’de bulunan Guangzhou ve Foshan tesislerinin, 2023 yılından itibaren, yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan gelen elektrik kullanacağı bildiriliyor. Esasen burada, Guangdong eyaletindeki CGN offshore rüzgar tesislerinin ürettiği elektrik enerjisi kullanılacak.

China General Nuclear Power Corporation (CGN) Holding’in yan kuruluşu olup 2022 yılı ilk yarı cirosu 1 milyar avro olan CGN New Energy, 2014 yılı Ekim ayında Hong Kong borsasında listelenmişti. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji gaz üretimi ve ortak çözüm üretimi yapan CGN New Energy, CGN Holding’in ikinci taşıyıcı sütununu oluşturur. CGN New Energy’nin Ekim 2022 itibarıyla işletilen yerleşik kapasitesi 30 bin megavatı (MW) aştı.