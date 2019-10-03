Alman sermayesi Manisa’da büyüyecek

Türkiye’de araç fabrikası kurmayı değerlendiren Volkswagen, Manisa merkezli olarak Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’yi kurdu. Volkswagen, Türkiye’de üretim tesisi için nihai görüşmeler yürüttüğünü geçen hafta açıklamış, ancak henüz fabrikayı nereye kurmayı karar verdiğini paylaşmamıştı. Konuyla ilgili resmi adım atıldı ve Ticaret sicil gazetesinde dün yayımlanan 27 Eylül tarihli tescil belgesine göre Manisa’da şirket kuruldu. Volkswagen tarafından kurulan şirketin sermayesi 943.5 milyon lira olurken; faaliyet amacı otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı, satışı, ithalatı ve ihracı olarak belirlendi. Yatırımla ilgili resmi açıklamanın ise şirket yönetimi tarafından yapılması bekleniyor.