Alman Robert İslam’la şereflendi! ‘İsmi Muhammed olsun’
Almanya'da bir genç Menzil Şeyhi Muhammed Saki el Hüseyni Hazretleri'nin huzurunda yüce dinimiz İslam'ı seçerek Müslüman oldu.
Abdulbaki el Hüseyni Hazretleri’nin vefatından sonra halifesi olarak irşat faaliyetini sürdüren Muhammed Saki el Hüseyni Hazretleri Almanya’ya gitti.
Almanya’daki Kasrik Dergahı’nda müritleriyle buluşan Muhammed Saki el Hüseyni Hazretleri, bir Alman gencin Müslüman olmasına vesile oldu.
'İsmi Muhammed olsun'
Menzil’e bağlı sofilerden etkilenen Robert adındaki Alman genç, Muhammed Saki el Hüseyni Hazretleriyle buluşturuldu.
Alman gence dinimizi anlatan ve Kelime-i Tevhid ile Kelime-i Şehadetin manasını öğreten Muhammed Saki el Hüseyni Hazretleri, Robert’in şehadet getirerek Müslümanlığı seçmesinden sonra isminin de ‘Muhammed’ olmasını tavsiye etti.
İsmi kabul eden genç adını Muhammed olarak değiştirdi. Robert’in Müslüman olduğu ana ait görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
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