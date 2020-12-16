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Medya Alman reklamında Türk övgüsü sosyal medyayı salladı
Medya

Alman reklamında Türk övgüsü sosyal medyayı salladı

Almanya'nın ünlü bir market zinciri, yeni yıl için hazırladığı reklam filminde koronavirüs salgını ve yalnızlık temasını işlerken, Türk komşuluk ilişkilerini de ön plana çıkardı. Reklam sosyal medyada da gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:34:00 - 2020-12-16 13:39:21

Almanya'nın ünlü bir market zinciri, Noel ve yeni yıl için hazırladığı reklam filminde koronavirüs salgını ve yalnızlık temasını işlerken, Türk komşuluk ilişkilerine de vurgu yaptı.

Yeni reklam filminde Türklerin komşuluk ilişkilerine dikkat çekti.

Reklamın senaryosuna göre; disiplinli bir Alman olan Schmidt çevresine mesafeli duruşuyla dikkat çekiyor. Yalnız başına yaşayan Schmidt, kendisine Türk aile tarafından ikram edilen baklavayı ilk önce reddediyor.

Ardından koronavirüse yakalandığı öğrenilen Schmidt için Türk ailenin çocuklarının yemek hazırlayarak evine götürdüğü görülüyor, hasta adam kendisi için hazırlanan yemekleri ve baklavayı gördükten sonra ise duygulanıyor. Reklam, Türkçe olarak ‘Dünyada en güzel şey dost edinmek’ sözleriyle sonlanıyor. Noel için hazırlanan, koronavirüs ve yalnızlık temalarına dikkat çeken reklam sosyal medyada yüz binlerce kez izlenirken, 2 günde binlerce beğeni topladı.

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