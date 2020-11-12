Alman polisinden skandal sözler: Bugün Türkleri avlayacağız

Almanya'da yapılan bir araştırma, polislerin göçmen kökenlilere ve görünüşü Alman olarak algılanmayan kişilere ırkçı davrandığıyla ilgili emareler bulunduğunu ortaya koydu.

Bochum Ruhr-Üniversitesince yapılan ve 2018 yılından sonra polisle karşı karşıya gelen 3 bin 370 kişinin katıldığı araştırmada, göçmen kökenli ve dış görünüşü Alman olarak algılanmayan kişilerin polis şiddetini nasıl tecrübe ettiği de bildirildi.

İslam düşmanlığı arttı

Üniversitenin Kriminoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tobias Singelnstein, polislerin ırkçı davrandığına ilişkin bazı emarelerin bulunduğuna işaret ederek, araştırma kapsamında polis şiddetine maruz kalan mağdurların polislerin açıkça ırkçı, Yahudi ve İslam düşmanı davranışlarını anlattıklarını bildirdi.

Singelstein, bu konuda polislerle de görüşüldüğünü ifade ederek, mağdurların yaşadığı deneyimlerin bazı meslektaşları tarafından da doğrulandığını söyledi.

Emniyet teşkilatında bir yapısal sorunun bulunduğunu belirten Singelnstein, fakat bu araştırmada öncelikli olarak yasa dışı polis şiddeti araştırıldığından çalışmadaki mevcut veriler ile bahse konu yapısal sorunun somut olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Araştırmanın, polisin daha çok göçmen kökenlileri ve Alman olarak algılanmayan kişileri herhangi bir şüphe olmadan kontrol ettiğini ortaya koyduğunu vurgulayan Singelnstein, göçmen kökenlilerin yüzde 42'sinin ve Alman olarak algılanmayan kişilerin de yüzde 62'sinin polisin kendilerine ayrımcı davrandığını söylediklerini bildirdi.

Kritik çağrı

Singlenstein, federal hükümetin, emniyet birimlerinde ırkçılık araştırmasını ivedilikle yapması çağrısı yaptı.

Aşağı Saksonya Polis Akademisinden Astrid Jacobsen ise polislerin çoğunun bilinçli olarak ırkçı davranmadığını daha çok bilinçsiz ve deneyimlere dayanarak hareket ettiklerini ileri sürdü.

"Türkleri avlayacağız"

Araştırmada görüşlerine başvurulan bir polis ise, bazı meslektaşlarının "Bugün Türkleri avlayacağız" dediklerini, daha sonra devriye gezildiğinde yabancıları takibe aldıklarını ve küçük bir harekette bile, mesela "sinyal vermedi" diye hemen durdurup sorguya çektiklerini bildirdi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti neticesinde hayatını kaybeden George Floyd olayının ardından Almanya'da da polisin ırkçı tutumu yoğun olarak tartışılmıştı.