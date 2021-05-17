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Dünya Alman polisi Türklere zulmetmeye devam ediyor
Dünya

Alman polisi Türklere zulmetmeye devam ediyor

Frankfurt'ta tedavi için hastaneye giderken yolda rahatsızlanan Türk vatandaşı Selim Çiftçi'ye Alman polisi şiddet uyguladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 00:23:00 -

Çiftçi'nin yakınları olay yerine ambulans çağırdı. Ambulanstan önce olay yerine çok sayıda polis geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan Çiftçi'ye polisler sakinleştirmek yerine yere yatırarak şiddet uyguladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Selim Çiftçi, Frankfurt Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede bilinci kapalı olan Selim Çiftçi'nin ailesi, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ömer Çelik tepki gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır. Kamu düzeni ile ilgisi yoktur. Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan bu faşizan polis şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz." sözleriyle tepki gösterdi.

Bakan Yardımcısı Kıran kınadı

Selim Çiftçi'nin maruz kaldığı kötü muameleye Ankara da tepki gösterdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alman polisinin uyguladığı şiddeti kınadı

Selim Çiftçi'nin babası ve ağabeyi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Konunun her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edileceğini belirtti.

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