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Dünya Alman ordusu Nijer'den tamamen çekildi! Almanya'da sert kararlar! Almanya'da kritik seçim: Nijer'den çekildi
Dünya

Alman ordusu Nijer'den tamamen çekildi! Almanya'da sert kararlar! Almanya'da kritik seçim: Nijer'den çekildi

Yeniakit Publisher
2024-08-31 12:40:00 - 2024-08-31 13:36:22
Alman ordusu Nijer'den tamamen çekildi! Almanya'da sert kararlar! Almanya'da kritik seçim: Nijer'den çekildi

Alman ordusu, Batı Afrika ülkesi Nijer'den çekilme kararı aldı. Askeri cunta tarafından yönetilen Nijer'deki bir hava üssünü boşaltarak ordu güçlerinin ülkeden tamamen çekildiğini duyurdu.

Alman ordusu, askeri cunta tarafından yönetilen Nijer'deki bir hava üssünü boşaltarak ordu güçlerinin ülkeden tamamen çekildiğini duyurdu.

Alman ordusu, Batı Afrika ülkesi Nijer'den çekilme kararı aldı. 8 yıllık görev süresi sonlanırken birlikler bölgedeki El Kaide ve IŞİD bağlantılı gruplara karşı mücadele ediyordu.

Mayıs ayı sonunda Almanya ve Nijer, Alman ordusunun başkent Niamey'deki hava üssünü Ağustos ayı sonuna kadar işletmeye devam etmesine izin veren geçici bir anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşmanın uzatılmasına yönelik müzakereler, özellikle üs personelinin artık yargı dokunulmazlığından yararlanamayacak olması nedeniyle bozuldu.

Üst düzey Alman ve Nijeryalı askeri yetkililer çekilmenin tamamlandığını duyuran ortak bir açıklamayı ayrı ayrı yaptılar. Yetkililer, 60 Alman askerinin ve 146 ton ekipmanın 5 kargo uçağıyla ülkelerine geri gönderildiğini söyledi. Yetkililer, "Bu geri çekilme Nijer ve Almanya arasındaki askeri işbirliğinin sonu anlamına gelmiyor, aslında iki taraf da askeri ilişkileri sürdürmeye kararlı." dedi.

Nijer, Temmuz 2023'te yapılan darbeyle görevden alınan ve o tarihten bu yana tutuklu bulunan Devlet Başkanı Muhammed Bazum'dan bu yana askeri bir cunta tarafından yönetiliyor. Cunta yönetimi, Rusya ve İran'la işbirliğini artırırken, Fransa ve ABD dahil Batılı ortaklarıyla işbirliklerini sonlandırdı. Benzer bir değişim, aynı şekilde cuntalar tarafından yönetilen komşu Mali ve Burkina Faso'da da yaşanmıştı.(haber7)

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