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Aktüel

Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:33:34 -
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu

BERLİN (AA) - Almanya merkezli elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG bilançosunda gözüken 1,9 milyar avrodan fazla paranın kayıp olmasının ardından Münih bölge mahkemesinde iflas başvurusunda bulundu.

Wirecard AG tarafından yapılan açıklamada, şirketin “yaklaşan iflas ve aşırı borçluluk” ile karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Birkaç yıl öncesine kadar Alman finansal teknolojisinin geleceği olarak görülen şirket, bilançosunda gözüken 1,9 milyar avroyu aşkın paranın kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından ülke tarihindeki en büyük finansal skandallardan birinin merkezi olmuştu.

Hisselerdeki yüzde 90’a yakın değer kaybıyla, DAX 30'da 2018'de işlem görmeye başlayan şirketin piyasa değeri de 24 milyar avrodan 2 milyar avronun altına düşmüş, istifa eden eski CEO'su Markus Braun Münih Savcılığı'nca muhasebe hilesi ve piyasa manipülasyonu şüphesiyle göz altına alınmıştı.

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