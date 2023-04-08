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Gündem Alman gazeteden çarpıcı Erdoğan analizi! Başarılı oluyor
Gündem

Alman gazeteden çarpıcı Erdoğan analizi! Başarılı oluyor

Yeniakit Publisher
2023-04-08 11:24:00 -
Alman gazeteden çarpıcı Erdoğan analizi! Başarılı oluyor

Ukrayna savaşı son sürat devam ederken Almanya'dan dikkat çeken bir analiz geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikasını mercek altına alan Alman gazete 'Erdoğan başarılı oluyor' yorumunda bulundu. Ankara'daki kritik zirve ise dünya basınında manşet oldu...

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Batı'nın tank yardımı ile sahada elini güçlendiren Ukrayna diplomasi için ön şartından taviz vermezken iki taraf ile de ilişkisi olan Türkiye diplomasi için öne çıkan ülke olmaya devam ediyor.

Alman basını Türkiye'nin dış politikasını mercek altına alan çarpıcı bir analiz yayınladı.

ALMAN GAZETEDEN ERDOĞAN ANALİZİ: BAŞARILI OLUYOR

Alman Welt gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikasını mercek altına aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Erdoğan NATO ve Moskova'yı nasıl birbirine düşürüyor?' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;

'NATO toplantısında Türkiye, batılı müttefikleriyle birliğini gösteriyor ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini kabul ediyor. Ancak kısa bir süre sonra Putin'in dışişleri bakanı Ankara'da kabul edildi.'

Bu adımları 'Moskova ile Batı arasında manevralar' şeklinde yorumlayan analizde 'ERDOĞAN, Moskova ile Batı arasında manevralar yapıyor ve bunda başarılı oluyor' denildi.

ANKARA'DAKİ ZİRVE DÜNYADA MANŞET

Ankara'daki kritik Türkiye - Rusya zirvesi de dünya basınında geniş yer buldu.

France 24 Ankara'daki zirvedeki gelişmeleri anbean okurlarına aktardı. France 24 'Lavrov, Rusya'nın ihracat engelleri devam ederse Ukrayna tahıl anlaşmasını iptal etmekle tehdit ediyor' dedi.

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Yorumlar

SIDDIK

ALMAN BUNU DİYORSA İÇİMİZDEKİ GÖREN KÖRLER GÖRMEZLER

İnşallah!

İnşallah, dünyada zerre kadar huzur bırakmayan bu yamyam, vampir, sülük ABD ve benzerlerinin battığını, bittiğini ölmeden görürüz. Karşılıksız, sahte Dolar'ların akın akın ABD'ye geri döndüğü tez zamanda gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Hiçbir zulüm ebediyen sürmez. Zulüm ile abad olunmaz.
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