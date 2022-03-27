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Medya Alman gazeteciden Metin Külünk iddiası!
Medya

Alman gazeteciden Metin Külünk iddiası!

Almanya merkezli Die Welt gazetesinden Lennart Pfahler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da seçim startı verdiği değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 21:25:00 - 2022-03-27 21:55:36
Alman gazeteciden Metin Külünk iddiası!

Almanya’daki Türklerin kurduğu Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Şubat ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretini değerlendiren Alman Die Welt gazetesi muhabiri Lennart Pfahler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim startı verdiğini iddia ederek, Almanya’daki Türk seçmenler için Metin Külünk’ü görevlendirdiğini söyledi.

1,4 Türk seçmen var

Twitter hesabından paylşımda bulunan Alman gazeteci, Almanya'da Türkler tarafından kurulan Uluslararası Demokratlar Birliği’nin 24 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaretine dikkat çekerek, Almanya'da 1,4 milyon Türk seçmen olduğunu hatırlatıp, "AK Parti Almanya'daki Türk seçmeni önemsiyor." dedi.

Lennart Pfahler, Almanya’daki Türklerle görüşmelerin AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk tarafından organize edildiğini ifade ederek, şunları yazdı:

AKP temsilcileri ile Almanya'daki partili dernekler arasında toplantılar yapıldı. Erdoğan, Almanya'daki 1,4 milyon Türk seçmeninin geçmişte olduğu kadar iyi performans göstermesinin ne kadar önemli olduğunu biliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da Türkler tarafından kurulan Uluslararası Demokratlar Birliği'ni 23 Şubat'ta kabul etmişti

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