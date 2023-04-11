Alman gazeteci gerçekleri böyle anlattı! Erdoğan haklı, batı samimi değil

Alman gazeteci PKK gerçeğini böyle ifade etti. Gazeteci "Batı, PKK'ya karşı tutumunda samimi değil" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haklı olduğunu söyledi. Bir dönem İstanbul'da da görev yapmış Alman gazeteci Raphael Geiger, Alman basınına konuştu. Geiger, PKK'nın Avrupa'daki pek çok kişi tarafından romantikleştirildiğini ifade etti. "PKK, reşit olmayan çocukları Türk ordusuna karşı kullanmayı sorun olarak görmüyor." dedi. PKK’nın Avrupa’da da terör örgütü sayıldığını hatırlatan Alman gazeteci, "Buna rağmen, terör örgütü üyeleri İsveç'te istedikleri gibi gezebiliyorlar. Türkler için bu anlaşılmaz bir şey." dedi.

Alman gazeteci Geiger, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine henüz onay vermemesinin nedenlerini sıraladı. İsveç'in PKK'yla mücadele çok gevşek olduğu ifade edildi. Alman gazeteci ayrıca PKK'nın geçmişte yaptığı saldırıları hatırlattı. Bunları görenlerin PKK'ya sempati besleyemeyeceğini söyledi.

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