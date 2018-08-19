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Alman Federasyon Başkanı'ndan Mesut Özil itirafı... Adeta günah çıkardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası Almanların ırkçı saldırılarına maruz kalan Mesut Özil'le ilgili Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'den "Artık çok geç" dedirten bir açıklama geldi.

19 Ağustos 2018 Pazar 15:38
Alman Federasyon Başkanı'ndan Mesut Özil itirafı... Adeta günah çıkardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf sonrası Almanların ırkçı saldırılarına maruz kalan Mesut Özil'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Mesut'un milli takımı bıraktığını açıkladığını bildiride sert sözlerle yüklendiği Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, son verdiği röportajda geçmişte söylediklerinden adeta çark etti.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'e konuşan Grindel, söz konusu olayda hatalı davrandığını kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

"ARKASINDA DURMALIYDIM, ÜZGÜNÜM"

"Kendisine yöneltilen ırkçı saldırılar konusunda daha açık bir pozisyon almalı ve kendimi Mesut Özil'in önüne atmalıydım. Yaptığım açıklamalarda daha açık ve net ifadeler kullanmalıydım.

Özil'e yöneltilen ırkçı saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Almanya Futbol Federasyonu olarak onu hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüm.

Almanya Futbol Federasyonu olarak saygı, hoşgörü, fair-play gibi değerleri savunuyoruz. Bana göre bir takım birlikte kazanır ve kaybeder. Başarısızlık için sorumluluğu tek bir oyuncuya yüklemek saçma olur."

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 15:38
  1. Futbol
  2. Mesut Özil
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Reinhard Grindel

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