Alman Donanması’na yeni nesil avcı: "Deniz Kaplanı" görev başında!

Avrupa savunma sanayisi, denizlerde yeni bir çağın eşiğinde. Almanya, uzun süredir beklenen NH90 Sea Tiger denizaltı savunma (ASW) helikopterini 2025 yılı sonuna kadar teslim alarak Multi-Role Frigate Helicopter (MRFH) programında resmi teslimat sürecini başlatacak.

Toplam 31 adet Sea Tiger helikopteri içeren bu program, Alman Donanması’nın sualtı ve suüstü harbi kabiliyetini kökten değiştirecek. Savunma analisti Gareth Jennings’in aktardığı bilgilere göre, ilk teslimat 2025 sonunda yapılacak, geri kalan 30 helikopterin teslimatı ise önümüzdeki altı yıl içinde tamamlanacak.

“Sea Tiger” Dönemi Başlıyor

Yeni helikopter filosu, Westland Sea Lynx Mk88A’ların yerini alarak Sachsen ve Baden-Württemberg sınıfı fırkateynlerde görev yapacak. Bu sayede Alman Donanması, denizaltı ve suüstü harbi görevlerinde modern, ortak bir platforma geçiş yapacak.

“Sea Tiger”, kardeş modeli NH90 Sea Lion’dan farklı olarak denizaltı savunma (ASW) ve suüstü harbi (ASuW) görevleri için özelleştirildi.

Sonar Gözleri, Akıllı Ağları ve Ölümcül Dişleriyle “Kaplan”

Yeni nesil helikopter, Thales FLASH SONICS daldırma sonar sistemi ve aktif-pasif sonar şamandıralarıyla donatıldı.

Bu sistem, akustik verileri otomatik olarak işleyip Link 11 ve Link 16 ağları üzerinden komuta merkezlerine aktarıyor — yani Sea Tiger, savaş alanında gerçek zamanlı bir “bilgi düğümü” gibi çalışıyor.

Helikopter, denizaltılara karşı MU90 hafif torpido, suüstü hedeflerine karşı ise MBDA Marte ER gemisavar füzeleri taşıyabiliyor. Bu özellikleriyle, hem sualtı hem suüstü tehditlerine karşı çift yönlü ölümcül bir platform haline geliyor.

Akdeniz’de Gerçek Savaş Testi

2024’ün ilk aylarında, Airbus Helicopters’in Marignane tesisinde yürütülen 8 haftalık test kampanyası, Sea Tiger’ın kalifikasyon sürecinde kritik bir aşamaydı.

Bu testlerde Alman Donanması konfigürasyonundaki ilk üretim helikopteri kullanıldı.

Mühendisler,

sonar entegrasyonunu,

torpido arayüzlerini,

ve zorlu deniz koşullarındaki uçuş performansını

başarıyla doğruladı.

Akdeniz, gerçekçi sonar denemeleri için seçilen test alanı olarak, Sea Tiger’ın gerçek savaş ortamındaki performansını kanıtladı.

Alman Donanması İçin Yeni Bir Güç Dönemi

Savunma uzmanlarına göre NH90 Sea Tiger, yalnızca yeni bir helikopter değil, Alman Donanması’nın dijital harp kabiliyetinin somut bir sembolü.

Bu teslimatla Almanya, denizlerde tam ağ-merkezli savaş kabiliyeti kazanan sayılı ülkelerden biri olacak. “Sea Tiger, sadece bir helikopter değil; Alman Donanması’nın denizlerdeki gözü, kulağı ve pençesi olacak.”