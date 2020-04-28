Alman doktorlardan görülmemiş koronavirüs isyanı! Yetkililere böyle seslendiler

Almanya’da yetkililere sesini duyurmak isteyen doktorlar soyundu.

Sözcü'nün haberine göre koronavirüs salgınına en hızlı müdahale eden Avrupa ülkesi olarak öne çıkan Almanya’da salgın boyunca kapanmayan aile hekimleri, pratisyen hekimler ve muayenehanesi olan doktorlar çalışmaya devam etti. Hasta alan fakat sadece hafif vakalarda telefonla hastalık raporu düzenleyebilme olanağı getirilen doktorlar, yeterli koruyucu ekipman olmadan çalıştıkları için yetkililere seslendi.

Telefonla rapor verme işleminin 3 Mayıs’ta bitmesinden önce doktorlar #blankebedenken hashtagini kullanarak bir eylem başlattı. Yaklaşık 40 doktor bu eyleme katıldı. Eylemin sloganı, “Yeterince koruyucu kıyafet ve maske olmadan, bizler de savunmasızız” oldu.

Doktorlar soyunarak hem politikacılar, hem de toplum nezdinde farkındalık yaratmayı, gereksiz yığılmalara ve malzeme tüketimine karşı dikkat çekmeyi planlıyor. Eylem kısa sürede Alman medyasında geniş yer almaya başladı.

Biz de koronaya yakalanıyoruz

Herzberg am Harz'dan Dr. Moritz Eckert, “Hafif geçen rahatsızlıkların tedavisi ya da ayakta hasta sayısında çok doluluk var. Bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Ben de coronaya yakalandım ve iki hafta karantinada kaldım. Yeterince koruyucu kıyafet yoksa, biz de savunmasızız” dedi.

Doktorlar, hastalarına telefonla hastalık raporu düzenleyebilme düzenlemesinin devam etmesini istiyor.

Böylece, muayenehanelerdeki kalabalıkların azalacağı, doktorların risklerinin de otomatik olarak azalacağı belirtiliyor. Hafif rahatsızlığı olanlar yüzünden, çok fazla koruyucu maddenin kullanılması, bunların daha sonra atılmak zorunda kalınması da, malzeme yetersizliğine neden oluyor.

Sesimizin duyulması için…

Muayenehanelerin kalabalıklığı yüzünden, plastik eldiven, dezenfektan, koruyucu elbise ve maske sıkıntısı yaşanabiliyor. Dr. Christian Rehtenwald, “Eğer sesimiz duyulacaksa, memnuniyetle soyunurum” derken, aile hekimi Ruben Bernau, “Bizim çıplaklığımız, gerekli koruma malzemeleri olmadan, savunmasız olduğumuzu sembolize ediyor” diye konuştu.

Doktorların Twitter'da başlattığı eyleme olumlu mesajlar da geliyor ve giderek daha fazla doktor çıplak fotoğraf ekliyor.