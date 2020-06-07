  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas gelecekteki süper gücü açıkladı

Çin’i gelecekteki süper güç olarak nitelendiren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği’ni (AB) Pekin’e yönelik ortak strateji oluşturmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 20:13:00 -
Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas gelecekteki süper gücü açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Çin gelecekteki süper güç. Çin, Almanya’nın en büyük ticari partneri. Pekin ile diyalogu sadece ekonomik ve ticari konularla sınırlandırmamalıyız. Kendi değerlerimizi korumamız için ortak Avrupa stratejisine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Çin’e yönelik suçlamalarla ilgili olarak, birçok ülkenin ilk haftalarda virüsle savaşırken hatalar yaptığını dile getiren Maas, “Elbette virüsün kökenini ortaya çıkarmak için tam şeffaflığa ihtiyacımız var. Eminim bu (soruşturma), Çin’in çıkarına olacak” dedi.

Eylül ayında yapılması planlanan AB-Çin zirvesinin ertelenmesinin sadece salgınla bağlantılı olduğunu kaydeden Maas, sonuçlara ancak yüz yüze görüşmelerle varılabileceğini vurgulayarak, “Umarım zirve yıl sonundan önce yapılacak” dedi.

"ABD ile ilişkimiz karmaşık"

Bild am Sonntag’a konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD’nin askerini Almanya’dan çekeceği yönündeki haberlerin iki ülke arasındaki ilişkileri etkilediğini söyledi.

Maas, "Biz Transatlantik ittifak içinde yakın ortaklarız. Ama, bu (ilişki) karmaşık" ifadesini kullandı.

"Eğer iş, Amerikan güçlerinin bir kısmının geri çekilmesine kadar varırsa, bunu bir kenara not edeceğiz" uyarısını yapan Bakan, "ABD güçleriyle onlarca yıl boyunca olan işbirliğini takdir ediyoruz. Bu her iki ülkenin çıkarına. Ancak alınan kararlarda tek başına hareket edilmemeli" diye ekledi.

ABD Başkanı Trump’ın Pentagon’a, Almanya’daki 9 bin 500 Amerikan askerini Eylül ayı itibariyle çekme talimatı verdiği bildirilmişti.

"Trump popülist, çok tehlikeli"

ABD’deki ırkçılık karşıtı protestoları ve bu bağlamda çıkan şiddet olaylarını değerlendiren Maas, Trump’ı, toplumu kutuplaştırma yoluyla yandaşlarını seferber etmeye çalışan popülistlerle karşılaştırdı.

Maas, "ABD’de birçok gazeteci, protestoları aktarırken takip edildi ve saldırıya uğradı. Trump, gazeteciler için halk düşmanları ve düşük yaşam formu nitelendirmesinde bulundu. Bu davranışı, dünya genelindeki popülistlerden biliyoruz...Bu çok tehlikeli" dedi.

Daha önce Trump’ın, protestolara son vermek için orduya başvurma tehditlerini de eleştiren Maas, "yangına körükle gitmek yerine" uzlaşı arayışına ihtiyaç olduğunu kaydetmişti.

Washington’un bu sözlerine hiçbir tepki vermediğini anlatan Alman Bakan, "Beyaz Saray’da kim olursa olsun ABD ile ortaklığımız o kadar yakın ve yıkılmaz ki her türlü eleştiriye dayanacağından kesinlikle eminim" diyerek ırkçılık sorununun sadece ABD’ye özgü olmadığını da sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal işi pişkinliğe vurdu! ‘Suç unsurları imha edildi’
Gündem

Fatih Portakal işi pişkinliğe vurdu! ‘Suç unsurları imha edildi’

CHP’li İzmir’i parselleyen Fatih Portakal'ın Seferihisar’daki çiftliğine diktiği kaçak yapıya verilen komik ceza tepki çekti. Portakal konu ..
Bakan Soylu’ya, ‘Seni destekliyorum’ diyen MHP’li vekilden çok konuşulacak çağrı
Siyaset

Bakan Soylu’ya, ‘Seni destekliyorum’ diyen MHP’li vekilden çok konuşulacak çağrı

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, milletvekilliği düşürülen CHP’li ve HDP’liler nedeniyle yürüyüş kararı alan HDP’nin kapatılmasını ve ..
HDP’lilere maaş bağlayan Tunç Soyer’den bir skandal daha! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden PKK'ya ihale kıyağı
Gündem

HDP’lilere maaş bağlayan Tunç Soyer’den bir skandal daha! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden PKK'ya ihale kıyağı

KHK ile görevden uzaklaştırılan 3 HDP’liyi maaşa bağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, PKK propagandası yapan AGD Organizasyon şirketini..
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı