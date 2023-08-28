Alman devinden Türkiye duyurusu! Tam anlamıyla şaşkınlar...Talebe yetişemiyorlar, süreyi uzattılar

Avrupa'nın en büyük seyahat gurubu TUI Türkiye'de sezonu uzatarak ülkeyi yıl geneli turizm destinasyonu olarak konumlandırmaya hazırlanıyor.

Antalya'ya 12 ay İngiliz turist getirecek

2022 yılında Türkiye'ye 1,9 milyon turist getiren TUI, Türkiye'nin sadece yaz aylarında talep edilen bir destinasyon olmadığını açıkladı. "TUI Almanya misafirleri Türkiye'ye yılın 12 ayı rezervasyon yapabililir." denilen açıklamada, TUI'nin kış döneminde en fazla tatil satışı yaptığı beşinci destinasyonun Antalya olduğuna dikkat çekildi.

TUI'nin Türkiye'de sezonu 12 aya yayma planında şimdi sıranın İngiltere'ye geldiği ifade edilen açıklamada "İngiltere'den Antalya kapasitesi kış dönemi için yüzde 30 artırıldı." ifadelerine yer verildi.

Sebastian Ebel: Kış Döneminde tatile çıkanların sayısı artıyor

TUI Grubunun CEO'sı Sebastian Ebel "Tatil talebi klasik yaz sezonunun çok ötesine geçiyor. Bu durum pek çok batı ve doğu Akdeniz ülkesi için geçerli. Misafirler seyahatlerinde yüksek esneklik talep ediyor. Yaz aylarındaki klasik tatil seyahatlerine ilaveten, kış dönemini Akdeniz'de geçiren veya bahar aylarında sportif veya kültürel faaliyetler için seyahat edenlerin sayısı hızla artıyor. Çok sayıda destinasyon sezonun uzamasına dönük hazırlık yaptı ve TUI ile ortak çalışma başlattı." diye konuştu.

Herkes için kazan-kazan durumu

TUI'nin entegre iş modeli ve kendi hava yolu şirketi ve otelleriyle değişen talebe hızlı bir şekilde yanıt verebildiğini kaydeden Ebel, "Bu sayede yıul genelinde tatil teklifi hazırlayabiliyoruz. Bazı yaz destinasyonları artık kışın da aktif. TUI'nin çok sayıda Alman müşterisi kış dönemini Antalya'da geçirmeyi seviyor. TUI Grubu şimdi bu olanağı İngiliz misafirlerine de sunuyor. Bu herkes için bir kazan-kazan durumu. TUI misafirleri tatil planlarken daha fazla seçeneğe ve esnekliğe, TUI Grubu uçaklarını ve otellerini daha uzun süre verimli şekilde kullanmaya ve destinasyonlar ise daha uzun bir sezona kavuşuyor." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: Turizm Güncel