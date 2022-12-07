Alman devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Fırsat kolluyoruz

FTI Group CEO’su Ralph Schiller, 2023 yaz sezonunda Türkiye ve Mısır gibi daha az bedelle daha iyisini sunan destinasyonların öne çıkacağını belirtti.

FTI Group CEO’su Ralph Schiller, 2023 yazında öne çıkacak destinasyonlar hakkında değerlendirmede bulundu. Schiller’e göre, Türkiye veya Mısır gibi daha az bedelle daha iyisini ve fazlasını sunan destinasyonlar öne çıkacak.

TurizmDataBank’ta yer alan habere göre, Schiller satışları iyi giden İspanya, Türkiye ve Yunanistan’da otel yatırımları için fırsatlar aradıklarını söyledi.