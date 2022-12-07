  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Alman devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Fırsat kolluyoruz
Ekonomi

Alman devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Fırsat kolluyoruz

Almanya'nın 4'üncü büyük firması olan FTI Group CEO’su Ralph Schiller, "Türkiye 2023’te öne çıkacak, fırsat kolluyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 12:00:00 -
Alman devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Fırsat kolluyoruz

FTI Group CEO’su Ralph Schiller, 2023 yaz sezonunda Türkiye ve Mısır gibi daha az bedelle daha iyisini sunan destinasyonların öne çıkacağını belirtti.

FTI Group CEO’su Ralph Schiller, 2023 yazında öne çıkacak destinasyonlar hakkında değerlendirmede bulundu. Schiller’e göre, Türkiye veya Mısır gibi daha az bedelle daha iyisini ve fazlasını sunan destinasyonlar öne çıkacak.

TurizmDataBank’ta yer alan habere göre, Schiller satışları iyi giden İspanya, Türkiye ve Yunanistan’da otel yatırımları için fırsatlar aradıklarını söyledi.

Japon devinden flaş karar! Rusya'yı bırakıp Türkiye'yi seçtiler: Bize yapılanların...
Japon devinden flaş karar! Rusya'yı bırakıp Türkiye'yi seçtiler: Bize yapılanların...

Ekonomi

Japon devinden flaş karar! Rusya'yı bırakıp Türkiye'yi seçtiler: Bize yapılanların...

BAE devinden Türkiye için yeni karar! Resmen başladı
BAE devinden Türkiye için yeni karar! Resmen başladı

Ekonomi

BAE devinden Türkiye için yeni karar! Resmen başladı

Rus devinden Türkiye kararı! Resmen başlıyor
Rus devinden Türkiye kararı! Resmen başlıyor

Gündem

Rus devinden Türkiye kararı! Resmen başlıyor

İngiliz devinden Türkiye için flaş karar! 7 ay sonrası için duyuruyu yaptılar
İngiliz devinden Türkiye için flaş karar! 7 ay sonrası için duyuruyu yaptılar

Ekonomi

İngiliz devinden Türkiye için flaş karar! 7 ay sonrası için duyuruyu yaptılar

Kolombiya devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmi duyuru yapıldı
Kolombiya devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmi duyuru yapıldı

Ekonomi

Kolombiya devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmi duyuru yapıldı

İngiliz devinden Türkiye çıkışı: İnanılmaz talep var, indirim olabilir
İngiliz devinden Türkiye çıkışı: İnanılmaz talep var, indirim olabilir

Ekonomi

İngiliz devinden Türkiye çıkışı: İnanılmaz talep var, indirim olabilir

ABD devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen duyurdular: 2023'te açıyoruz
ABD devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen duyurdular: 2023'te açıyoruz

Ekonomi

ABD devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen duyurdular: 2023'te açıyoruz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23