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Alman devi Türkiye’de üretim üssü için yer bakacak

Volkswagen’e davet üzerine davet... Alman otomotiv devlerinden Volkswagen, Türkiye’de yeni fabrikasını kurmak üzere kolları sıvadı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:28
Alman devi Türkiye’de üretim üssü için yer bakacak

Avrupa’nın önde gelen otomotiv firmalarından Volkswagen’in, Türkiye’de yeni fabrikasını kurmak üzere kolları sıvadığına dair haberler bazı illerdeki ticaret odalarını harekete geçirdi. Yerli otomobilde olduğu gibi Volkswagen yönetimine de, ‘Gelin arazi hazır, üretim bizde olsun’ daveti yapan il sayısı günden güne artıyor.

Manisa ve Zonguldak talip oldu

Türkiye’yi radarına alan Alman üretici, otomobil üretimindeki tecrübesi ve sahip olduğu bilgi birikimi sebebiyle tercihini Türkiye’den yana kullanması, bu alanda yatırımcı bekleyen illerde geniş yankı buldu. Geçen hafta fabrikanın Manisa’ya kurulması ile ilgili gündeme gelen beklentilere bu hafta Zonguldak ile bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZONSİAD) Genel Başkanı Halil İbrahim Ece, otomotiv üretimi için Zonguldak’ın her türlü yatırım avantajına sahip olduğunu belirterek, “Tüm üyelerimizle otomobil fabrikasının Türkiye’ye ve Zonguldak ilimize yapılmasını destekliyoruz” dedi. Zonguldak’ın karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ağının yanı sıra bölgesindeki limanlarıyla, enerji imkânlarıyla İstanbul ve Ankara’ya yakın mesafede olduğuna dikkat çeken Ece, Zonguldak’ı seçen yatırımcıların kazançlı çıkacağı mesajını verdi. 

Çaycumalıları sevindiren açıklama

Ece, açıklamasının devamında şöyle konuştu: “Almanya’da 500 binin üzerinde Zonguldaklı insanımız yaşamakta ve Almanya ekonomisi için önemli bir iş gücüne sahiptir. Almanya’dan direk uçak seferleri yapılan Türkiye’de tek yer Çaycuma’dır. Yatırımcının yapması gereken bu avantajları değerlendirerek yatırım yapmasıdır. Yatırım için Zonguldak’ın avantajlarını yatırımcılara hatırlatmakla birlikte, ülkemizin hangi kentinde otomobil fabrikası yatırımı yapılırsa yapılsın, Türkiye’nin meselesi olan otomobil fabrikası üretimine destek vermeye hazırız.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:28
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Volkswagen
  5. Yerli otomobil
  6. otomobil üretimi
  7. Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZONSİAD) Genel Başkanı Halil İbrahim Ece

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