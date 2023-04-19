Alman devi Türkiye'de satışa çıkacak demişti: Yakın takip başladı! O tarihte başlama kararı aldılar, yeni adım atıldı

Otomobil firmaları yeni kararlara imza atıyor. Dünyada ve ülkemizde Türk şirket ve firmaların çoğu teker teker araç satışında bayi ve galericileri devreden çıkaran doğrudan satış stratejisine geçmeye başladı. Ünlü firmalardan olan Tesla ve Togg'un ardından Mercedes-Benz Türkiye'de bu modele geçti. Bu stratejiye göre araçlar için yeni adımlar ve hamlelerle yeni deneyim yaşatılacak ve satış merkezleri kurulacak. İşte detaylar...

Mercedes-Benz Türkiye, Tesla ve Togg'un benimsediği doğrudan satış stratejisine geçiyor. Firma yeni stratejisine dair detayları 3 Mayıs'ta açıklayacak.

Shiftdelete kurucusu Hakkı Alkan, haberi Twitter hesabından şöyle duyurdu:

ÜÇ FARKLI STRATEJİDEN BİRİ

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Habertürk'e konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Otomobil satışında dünyada üç farklı strateji gündemde. Birincisi Tesla ve Togg'un benimsediği gibi arada bayi olmadan doğrudan satış. İkincisi bayinin teslim noktası olduğu ama son fiyatın genel merkezden belirlendiği model. Üçüncüsü ise son fiyatın bayi tarafından belirlendiği ve bayinin teslim noktası olduğu model. Bu üç modelden birini seçeceğiz" demişti.

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Alman devi Türkiye'deki yeni satış modelini Ocak ayında açıklayacaktı ancak tarih bugünlere ertelendi.

DETAYLAR 3 MAYIS'TA GELİYOR

Firma yeni satış stratejisine dair deneyim merkezleri ve satış noktaları hakkında detayları 3 Mayıs'ta duyuracak.

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