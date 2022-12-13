Alman devi sürpriz gelişmeyi paylaştı: Türkiye'yi İspanya'yı geride bıraktı

2023 sezonu tatil satışlarına iyi bir ivme ile başladığını açıklayan tur operatörü TUI, erken rezervasyonların geçtiğimiz yılın aynı döneminin üzerine çıktığını belirtti.

“Her şey dahile dönük talep her zamankinden yüksek”

Mevcut ekonomik durumun tatilciler arasında güvenlik ihtiyacını ön plana çıkardığını ve bu nedenle her şey dahile dönük talebin her zamankinden yüksek olduğuna dikkat çeken TUI Grubunun CEO'su Stefan Baumert, en popüler destinasyonların ise Mısır ve Türkiye olduğunu kaydetti.

Her şey dahile dönük yüksek talep nedeniyle portföyündeki her şey dahil tesis sayısını 6 bine çıkaran TUI, bunlardan beş tanesinin Mısır, Bulgaristan, Kıbrıs, Mallorca ve Menorca'da kendine ait TUI Blue otelleri olduğuna dikkat çekti.

Antalya Mallorca’yı solladı

TUI'nin 2023 yaz sezonuna dönük satışlarında Antalya'nın İspanya'nın Balear Adalarına bağlı popüler tatil destinasyonu Mallorca'yı geride bıraktığını açıklayan TUI, ikinci sıraya gerileyen Mallorca'yı Yunanistan'ın takip ettiğini duyurdu. Şirket ayrıca, Güney Kıbrıs talebinin iki katılan çıktığını, Tunus'un tatil bölgesi Djerba'nın da yeniden oyuna döndüğünü bildirdi. Stefan Baumert'e göre toplam rezervasyonların içinde aile rezervasyonlarının oranı bir kez daha önemli oranda arttı. Burada da en büyük kazananın yüzde 10'luk artışla Türkiye olduğunu söyleyen Baumert Avusturya ve Tunus'ta aile oranının yüzde 40 olan ortalamanın hayli üzerinde olduğunu, ailelerin talep gösterdiği diğer destinasyonların da Hırvatistan ve Bulgaristan olduğunu açıkladı.

Aile oteli sayısını yüzde 10 arttırdı

Bu nedenle TUI 2023 sezonu için programındaki aile oteli sayını yüzde 10 arttırdı. Bunun yanında Antalya, Tunus, Endülüs, Avusturya, Toskana'daki 5 çocuk kulübünü de programına dahil etti.

21 Aralık - 28 Şubat tarihleri arasında yapılan rezervasyonlar için 2-11 yaş arasındaki çocuklara 99 euro sabit fiyatla tatil kampanyasını bu yıl da başlatan şirketin bu kampanyasına Türkiye, İspanya ve Yunanistan'daki 200 oteli kapsıyor.

Turizm Güncel