Alman devi 4.3 milyar dolarlık dev anlaşma yaptı! En kritik hamlesi: harekete geçtiler! Dünyaya duyurdular

Almanya, İsrail’den Arrow 3 Hava ve Füze Savunma Sistemi tedarik etmek için hareket etti. Arrow 3 tedarikinin bütçesi ise 4.3 milyar dolar.

AFP tarafından aktarılana göre; Alman hükümeti, milletvekillerinden İsrail’den yaklaşık 4.3 milyar dolar karşılığında sofistike Arrow 3 hava savunma sistemi satın almak için avans ödemesini onaylamalarını istedi.

Dünya atmosferinin üzerinden seyreden balistik füzeleri vurmak üzere tasarlanan uzun menzilli Arrow 3 sistemi, komşu Avrupa Birliği ülkelerine koruma sağlayacak kadar güçlü.

AFP tarafından ulaşılan Maliye ve Savunma Bakanlığı belgeleri, Alman hükümetinin Çarşamba günü toplanacak olan parlamentonun alt kanadındaki bütçe komitesinden caydırıcı sistem için 560 milyon avroluk bir ön ödemeye yeşil ışık yakmasını istediğini gösteriyor. Belgelere göre Arrow 3 sisteminin toplamda 3.99 milyar avroya mal olması bekleniyor ki bu da başlangıçta tahmin edilenden bir milyar avro daha fazla.

Söz konusu bütçe, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ülkenin savunmasını güçlendirmek amacıyla Şansölye Olaf Scholz tarafından açıklanan 100 milyar avroluk önemli bir fondan karşılanacak.

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Teslimat 2025’in son çeyreğinde

Anlaşmanın planlandığı gibi ilerlemesi halinde Berlin, Arrow 3 sisteminin 2025’in son çeyreğinde teslim edilmesini bekliyor.

Şimdiye kadar bir düzineden fazla Avrupa ülkesi, NATO semalarının korunmasına yardımcı olmak üzere ‘Avrupa Gökyüzü Kalkanı’ olarak adlandırılan girişime imza attı. Almanya, İsrail yapımı Arrow 3’ün bu çabalarda kilit bir rol oynayacağına inanıyor.

Bild gazetesine göre, ilgili radar sistemi Almanya’da üç bölgeye kurulacak ve izleme verileri daha sonra askerlerin 7/24 tehditleri izleyeceği merkezi bir bölgeye iletilecek. Eğer bir füze saldırısı tespit edilirse, bir Arrow 3 tehdid uzayda yakalamak ve orada imha etmek üzere ateşlenecek.

Bild’e göre radar sistemi o kadar güçlü ki Polonya, Romanya ve Baltık ülkelerine koruma sağlayabilir.

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