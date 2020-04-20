Alman BİLD koronavirüs faturasını çıkardı: Çin, Almanya’ya 149 milyar Euro ödemeli

Dünyayı etkisi altına alan ve on binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle Çin’e bir suçlama da Almanya’da geldi. Başkan Donald Trump’ın sürekli suçlama yönelttiği Çin’e Fransa ve İngiltere de resmi ağızlardan suçlayıcı ifadeler kullanırken Almanya konuyla ilgili sessiz bir diplomasi yürütmüştü. Küresel ekonomiye büyük darbe vuran virüse tepki ise Almanya’nın en büyük yayın organı Bild gazetesinden geldi.

Bild, koronavirüs pandemisinin etkisi nedeniyle Pekin'in Berlin'e 149 milyar Euro borçlu olduğunu yazdı.

Kişi başı bin 784 EURO

Detaylı bir fatura hazırlayarak Almanya'nın salgın nedeniyle hangi alanda ne kadar zarara uğradığını detaylandıran gazete turizm gelirleri için 27 milyar Euro, Alman film endüstrisi için 7,2 milyar Euro, Alman havayolu Lufthansa’nın kayba uğrayan her bir saatlik uçuş süresi için bir milyon Euro ve Alman küçük işletmeler için 50 milyar Euro hesap kesti.

Bild, salgın sonrası oluşan küresel ekonomik durgunluk nedeniyle Almanya ekonomisinin yüzde 4,2 oranında küçüleceğini öngörerek bunun ise kişi başına bin 784 euro maliyeti olduğunu hesapladı.

Dünyayı karanlıkta bıraktınız

Devlet destekli Alman yayın organı Deustche Welle Bild’in haberine geniş yer verirken Bild Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt ile 149 milyar Euroluk fatura hakkında bir de röportaj yaptı. Reichelt “Çin'in koronavirüsün dünya çapında yarattığı büyük ekonomik zarar için para ödeyip ödemeyeceğini sorduk. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e seslenerek ‘Hükümetiniz ve bilim adamlarınız uzun zaman önce koronavirüsün çok bulaşıcı olduğunu bilmek zorundaydı, ama dünyayı karanlıkta bıraktınız’ mesajını gönderdik. Batılı araştırmacılar Wuhan'da neler olduğunu bilmek istediğinde Çin’in en iyi uzmanları yanıt vermedi. Ulusal bir rezalet olduğunu düşündükleri gerçeği söylemek için çok gururlu ve milliyetçi davrandılar” ifadelerini kullandı.

Trump: Bir karşılığı olmalı

Bild ayrıca Cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs salgınını dünyaya yayılmasında Çin’in bilerek sorumlu olması durumunda sonuçlarla karşılaşması gerektiği sözlerine de yer verdi.

Alman hükümeti resmi olarak Çin’e bir suçlama yöneltmezken Bild’in bu haberinin devletin yayın organlarından Deustche Welle’de geniş şekilde işlenmesi ise üstü kapalı olarak Çin’e verilmiş bir mesaj olarak değerlendirildi.