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Alman Bild gazetesinden dikkat çeken Türkiye haberi!

Alman Bild gazetesi, Türkiye'nin tehditlere rağmen S-400 anlaşmasını imzaladığını ve Erdoğan'ın ABD ile bilinçli olarak çatışmaya gittiğini ileri sürdü.

15 Haziran 2019 Cumartesi 01:01
Alman Bild gazetesinden dikkat çeken Türkiye haberi!

Türkiye’nin, Rus S-400 hava savunma sistemi alımını nihai olarak onayladığını belirten Alman Bild gazetesi, ABD'nin Türkiye sınırında teröristleri silahlandırmasını, tehdit dilini ve Türkiye'nin haklı ulusal güvenliğini sağlama çabalarını görmezden gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu anlaşmayı hayata geçirerek bilinçli olarak ABD ile çatışmaya gittiğini öne sürdü.

Bild, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik” sözlerini değerlendirdi.

"Erdoğan, ABD'nin öfkesine rağmen anlaşmayı imzaladı"

Türkiye’nin, ABD ile uzun süredir devam eden krize rağmen S-400’ü alma kararı aldığını yazan Bild, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD’nin öfkeleneceğini dikkate alarak bu anlaşmayı imzaladığını ifade etti.

ABD’nin, bu anlaşma yüzünden Türk pilotlarına F-35 eğitimini kestiğini hatırlatan gazete, Washington’un, S-400 sisteminin NATO uçaklarıyla ilgili bilgi toplayabileceğinden korktuğunu belirtti.

S-400'ün Türkiye'ye geleceğini nihayet kabul ettiler

ABD ve Batı medyası uzun süredir S-400 konusunda Türkiye'ye karşı tehdit dilini kullanıyor, Türkiye'nin bu anlaşmadan vazgeçebileceğini vurguluyorlardı.

Ancak Bild'in son yaptığı haberle, artık Batı'nın da Türkiye'yi S-400'lerden vazgeçirme ümidinin kalmadığı anlaşıldı.

"Erdoğan bilinçli olarak çatışmaya giriyor" dediler

Bild Gazetesi'nin, çatışmaya giren ve gerginliği artıran tarafın Türkiye olduğunu öne sürmesi ise dikkat çekti.

Gazete, Türkiye'nin Suriye sınırında kurulmak istenen PKK terör devletini, teröristlere gönderilen binlerce tır silahı ve Doğu Akdeniz'e yığılan savaş gemilerinden ise söz konusu etmedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 01:01
  1. S400
  2. Bild

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