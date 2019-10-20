0553 313 94 23

Alman basını, Türkiye-ABD anlaşmasını böyle gördü

Türkiye ile ABD'nin, Suriye konusunda mutabakata varmasının ardından Alman basını Türkiye'nin zafer elde ettiğini yazdı. Çizilen karikatürde, Türkiye'nin kazandığı anlatılırken, Türk bayrağı ayaklar altına alınarak düşmanlık devam ettirildi.

20 Ekim 2019 Pazar 09:49
Alman basını, Türkiye-ABD anlaşmasını böyle gördü

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla ABD ile Suriye'nin geleceğine dair bir anlaşmaya vardı.

Bu anlaşmaya göre; Türkiye askeri harekata gerek kalmadan 32 kilometre derinliğindeki güvenli bölgenin tek hakimi oldu.

Alman medyası: Türkiye'nin zaferi

Anlaşma; dünya medyası tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a karşı aldığı siyasi zafer olarak nitelendirdi.

Ensonhaber'deki habere göre, Amerika ve Avrupa'da gazete manşetlerini Erdoğan'ın fotoğrafları süsledi.

Türkiye'nin siyasi kazancının etkileri Almanya'da henüz dinmedi. Ülkede, Trump'ın Erdoğan önünde diz çökerek kırmızı halı serdiği karikatürler, gazetelerde yayınlandı.

Almanlar, Türkiye'nin zaferini anlatırken bir yandan da Türk bayrağını ayaklar altına sererek Türkiye düşmanlığını sürdürdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 09:49
  1. Alman medyası
  2. karikatür
  3. ABD Türkiye anlaşma

YORUM YAZ

  • NurNur1 sa önce
    Kendilerini çizmişler aslında traji komik medeniyetiniz batsın aslında hiç medeni olmadınız afrikadaki ormanlarda yaşayan kabileler sizden medeni embesiller inşaallah sürünerek kapımıza geleceksiniz avrupa
  • misafirmisafir2 sa önce
    İKİ GERÇEK:1-BM de yere konanı kaldıran Erdoğan,Türk bayrağını çiğnemez.olmadığının 2-Yerdeki kırmızı renk alman bayrağının kırmzı rengi olabilir .
  • Bu sesimden şunu mu anladın akitBu sesimden şunu mu anladın akit2 sa önce
    Ben Türk milletinin birliği ve bağımsızlığının sembolü olan bayragmizin abd nin rehberliğinde erdoğanın çıkarları icin ayaklar altına alındığını görüyorum.. yanlış mı???
  • ÖnderÖnder3 sa önce
    Bu karikatür uygunsuz Akit. Kaldır bunu. Trump halı seriyor, Erdoğan yürüyor. Trump ayrıca kürtlere de çölü gösterip çekin gidin diyor. Bir kere halıyı bayrak yapmışlar üzerinde yürüyorlar. Bu milletin bayrak hassasiyetini hala anlamamış bu hayvanlar. İkincisi biz sadece teröristlerle savaşıyoruz, sivil halkı yerinde etmek gibi bir şey kesinlikle yok. Fakat karikatürde sivil halk ve çocuklar da var. Sözde biz sivil halkı da kovuyoruz. Şu pis heriflerin yaptığı çizime bak.
  • hsyn2802hsyn28023 sa önce
    Kaş yapayım derken göz çıkarmak bu olsa gerek. Överken bile sövüyolar. Türk bayrağını yerden kaldıran RTE bayrağa basarak yürüyor haa bide trumpın bayrağı çüğneyişi gözden kaçmadı. Esasında burdan anladığım trump türkiyeyi çiğneyip kürtlere sözde kürtlere ulaştı peşi sıra RTE de onu takip ediyor. Resmen Türkiye yi RTE efendiye çğnetiyoruz diyor sizde övüyonuz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

7 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır? 7 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır?
  1. 7 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı..
  2. Vatandaş emniyete haber verdi, ekipler..
  3. Antalya'nın tarihinde bir ilk! Rekor..
  4. Prof. Dr. Canan Karatay, şeker ve..
  5. Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i..
  6. İsrail'den bomba itiraf: Hayallerimiz..
  7. Arap ülkesinde 4 bakan istifa etti
  8. MHP davasının hakimine AYM'den ret!
  9. "Trump, Erdoğan'ı örnek alıyor!"
  10. FETÖ firarisi eski başsavcıvekilinin..
  11. Yürüyerek olimpiyat izlemeye gidiyor
  12. Türkiye’yi yasa boğmuştu! Emine Bulut..
  13. Teröristler roketle saldırdı!..
  14. Açıköğretim öğrencileri dikkat! Süre..
  15. Başakşehir'de uyuşturucu baskını!
  16. Fırıncı kadınlar mahalleyi meşhur etti
  17. Klasik Türk İslam sanat dalları..
  18. Keçilerin çobanı, mahallelinin öğretmeni
  19. Meksika'da hükümet Culiacan kentine..
  20. Panik ataktan 20 günlük tedaviyle kurtul
  21. AK Partili vekil: Sayısız kupam var
  22. 'Güven Masası' uygulaması emniyetten..
  23. YPG/PKK tahrip ettiği hastaneye..
  24. Hakkari'de 1 asker şehit
  25. İran'ın en büyük petrol rafinerisinde..
  26. Açıköğretimde kayıt yenilemeye ek süre..
  27. Küresel piyasalarda 'helikopter para'..
  28. İran'ın en büyük petrol rafinerisinde..
  29. ABD’li diplomat açıkladı! İşte..
  30. Kanser hücrelerinin yeni silahı 'siyah..
Rusya'dan flaş Esed açıklaması
Rusya'dan flaş Esed açıklaması
Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...

Günün Karikatürü

20 Ekim 2019
Japon ekonomisine Pakistanlı işçi dopingi
Japon ekonomisine Pakistanlı işçi dopingi
Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı