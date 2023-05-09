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Ekonomi Alman bankası dolar ve euro tahminini duyurdu: Seçimden sonra o rakamı görecek
Ekonomi

Alman bankası dolar ve euro tahminini duyurdu: Seçimden sonra o rakamı görecek

Yeniakit Publisher
2023-05-09 16:37:00 -
Alman bankası dolar ve euro tahminini duyurdu: Seçimden sonra o rakamı görecek

Alman Commerzbank, seçim sonrası için dolar ve euro tahmininde bulundu. Bankaya göre, dolar yıl sonunda 20, euro ise 22,8 seviyesinde olacak.

Commerzbank, Türk lirasının seçim sonrası düşük oynaklık halinden çıkabileceğini ve yıl sonunda dolar/TL'nin 20, euro/TL'nin ise 22,8 seviyesinde olacağını öngörüyor.

Türkiye'de seçim sonrası dövizin yönüne ve hareketine dair tahminlerini yayımlayan Commerzbank, Türk lirasının seçim sonrası düşük oynaklık halinden çıkabileceğini ve yıl sonunda dolar/TL'nin 20, euro/TL'nin ise 22,8 seviyesinde olacağını öngörüyor.

Commerzbank, Türkiye'deki seçimlerin piyasalara etkisine ilişkin bir değerlendirme yayımladı. Banka, Türk lirasının düşük oynaklık halinden çıkabileceğini ve yıl sonunda dolar/TL'nin 20, euro/TL'nin ise 22,8 seviyesinde olacağını öngördü.

Commerzbank Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose, cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda Türk lirasının düzenlemeler ve sermaye kontrolleri ile sağlanmış düşük oynaklık halinden çıkacağını belirtti.

Ghose, Millet İttifakı'nın kazanması halinde ise, ilk aşamada piyasa tepkisinin olumlu olabileceğini ancak küçük partilerden oluşan bu ittifakın işbirliğinde veya politika uygulama sürecinde sorunlar yaşaması durumunda Erdoğan'ın geri gelebileceği beklentisi ile bu iyimserliğin kısa sürebileceğini de ifade etti.

Bankanın raporunda yer alan tahminlere göre, haziran ayı sonu itibariyle Euro/TL'nin 21,5, dolar/TL'nin ise 19,5 seviyesinde kalması bekleniyor. Ancak bu tahminlerin şimdilik sadece sembolik olarak nitelendirildiği belirtildi.
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Yorumlar

zigon

Muhterem dolar daha şimdiden 21 den işlem görüyor ne anlatıyorsunuz.
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