Alman Bakandan acı 'para' itirafı!

Alman Bakan Carsten Schneider, katıldığı bir programda şaşırtıcı ve bir o kadar da acı itirafta bulundu. Bakan, rekor vergi gelirine rağmen hiç para kalmadığını söyledi.

Federal Hükümet'in Doğu Almanya'dan Sorumlu Bakanı Carsten Schneider, "Mali durum hakkında dürüst söz söylemek isterim. Artık paramız yok" dedi. 2023 yılında 916.1 milyar euroluk rekor vergi geliri elde edilmesine rağmen bakanın bu sözleri şok etkisi yaptı. Bakan, hükümetin korona dönemindeki yardımlar ile gaz ve elektrik fiyatını sübvanse etmek için 800 milyar eurodan fazla ödeme yaptığını ifade etti.

“DURUMU ÖNGÖREMEZDİK”

Yeni yardım için elde para olmadığını dile getiren Schneider, "Daha fazla borçlanmayı yasaklayan Anayasa Mahkemesi kararının ardından gelecekteki önemli yatırımlar için kredi verilmesi de artık mümkün değil. Bunların hiçbiri öngörülemezdi" diye konuştu. Hükümet, Anayasa Mahkemesi'nin bir kararıyla bütçesinde oluşan açığı kapatmak için pek çok alanda sübvansiyonları sonlandırmıştı.

İKLİM YARDIMI HAYAL OLDU

ARD televizyonundaki 'Hart aber fair' adlı siyasi tartışma programına katılan Schneider, açıklamayı halkın beklentisi olan iklim yardımı konusunda yöneltilen soru üzerine yaptı, "Bu yasama döneminde bunun gerçekleşmeyeceğini öngörüyorum" dedi. Bakan, Almanya'da 46 milyon kişinin çalıştığını, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip ülkesi olduğunu ifade etti ve "Şu anda bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyoruz. Bu doğru" diye konuştu.

Odatv.com

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