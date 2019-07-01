0553 313 94 23

Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Allahyar Sayyadmanesh nereli son dakika Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe transfer

Son günlerde bomba transferlerle adından çokça söz eden Fenerbahçe, yeni sezona yıldız oyuncularla girmek istiyor. Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'le 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.Allahyar Seyyadmeneş, The Guardian tarafından hazırlanan dünya futbolundaki en iyi 60 genç yetenek listesinde yer almıştır. Peki Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Allahyar nereli ve kaç yaşında? Allahyar nerede oynuyor?

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:26
Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Allahyar Sayyadmanesh nereli son dakika Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe transfer

Son günlerde bomba transferlerle adından çokça söz eden Fenerbahçe, yeni sezona yıldız oyuncularla girmek istiyor. Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'le 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Allahyar Seyyadmeneş, The Guardian tarafından hazırlanan dünya futbolundaki en iyi 60 genç yetenek listesinde yer almıştır. Peki Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Allahyar nereli ve kaç yaşında? Allahyar nerede oynuyor?

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle; Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır. Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Allahyar Sayyadmanesh transferleri

Allahyar Sayyadmanesh kimdir?

Allahyar Sayyadmanesh 18 yaşında. 1.82 boyundaki forvet oyuncusu 29 Haziran 2001 doğumlu. Allayhar, hücumda orta sahanın sağı ve solunda da oynayabiliyor. 

29 Haziran 2001 tariinde doğan Allahyar Seyyadmeneş, Lig Berter Haliç Fars takımlarından İstiklal'de forvet pozisyonunda görev yapan İranlı futbolcudur. Allahyar Seyyadmeneş, The Guardian tarafından hazırlanan dünya futbolundaki en iyi 60 genç yetenek listesinde yer almıştır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:26
  1. Allahyar Sayyadmanesh kimdir?
  2. Allahyar Sayyadmanes hnereli ve kaç yaşında?
  3. Allahyar Sayyadmanes Fenerbahçe transfer
  4. allahyar sayyadmanesh transfermarkt
  5. allahyar sayyadmanesh fenerbahçe
  6. allahyar sayyadmanesh fifa 19
  7. allahyar sayyadmanesh skills
  8. allahyar sayyadmanesh golleri
  9. allahyar sayyadmanesh fm 19
  10. allahyar sayyadmanesh instagram
  11. allahyar sayyadmanesh

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz spor okulları başladı
    1. Yaz spor okulları başladı
    2. Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu..
    3. Pamukkaleli çocuklar satranç kursunda..
    4. Libya ordusundan sivillere ”Askeri..
    5. Kaybolan mandalarını zehirlenmiş..
    6. Trafo patladı: 1 yaralı
    7. Mersin’de sahte alkolden ölenlerin..
    8. Talas’ta çocuklar için 8 oyun alanı..
    9. Jandarmadan trafiğe havadan ve karadan..
    10. Samsun Valisi Osman Kaymak’tan..
    11. Diagne’den Galatasaray’a mesaj var
    12. Otomobil su kanalına uçtu
    13. Aydın’da kaçak tütün ve elektronik..
    14. Mesut Mestan’dan teknik direktör..
    15. Eyüpsultan’da üniversiteye girecek..
    16. Analı kızlı açtıkları işletmede 7. yıl
    17. BM'den Ürdün'deki Suriyeli mültecilere..
    18. Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu..
    19. Türkiye uyardı! Irak'tan jet açıklama
    20. Almanya'da orduya ait helikopter düştü!
    21. TBMM ile Rusya Parlamentosu arasında..
    22. Diagne’den olay açıklama! ‘Çok..
    23. Mbaye Diagne Galatasaray’dan ayrılacak..
    24. Pençe'yi F-16 savaş uçakları vurdu
    25. Özbekistan'da inşa edilecek nükleer..
    26. Hünerli ellerin çalışmaları görücüye..
    27. Kütahya’ya 3 bin kişilik yeni kız..
    28. Ünlü bal satıcısına hırsızlık şoku
    29. Ceren Kestirengöz, Fenerbahçe Opet'te
    30. Avrupa Oyunları'nda en fazla madalya..
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor