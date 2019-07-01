Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Allahyar Sayyadmanesh nereli son dakika Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe transfer
Son günlerde bomba transferlerle adından çokça söz eden Fenerbahçe, yeni sezona yıldız oyuncularla girmek istiyor. Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'le 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.Allahyar Seyyadmeneş, The Guardian tarafından hazırlanan dünya futbolundaki en iyi 60 genç yetenek listesinde yer almıştır. Peki Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Allahyar nereli ve kaç yaşında? Allahyar nerede oynuyor?01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:26
Son günlerde bomba transferlerle adından çokça söz eden Fenerbahçe, yeni sezona yıldız oyuncularla girmek istiyor. Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'le 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Allahyar Seyyadmeneş, The Guardian tarafından hazırlanan dünya futbolundaki en iyi 60 genç yetenek listesinde yer almıştır. Peki Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Allahyar nereli ve kaç yaşında? Allahyar nerede oynuyor?
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle; Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır. Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."
Allahyar Sayyadmanesh transferleri
Allahyar Sayyadmanesh kimdir?
Allahyar Sayyadmanesh 18 yaşında. 1.82 boyundaki forvet oyuncusu 29 Haziran 2001 doğumlu. Allayhar, hücumda orta sahanın sağı ve solunda da oynayabiliyor.
29 Haziran 2001 tariinde doğan Allahyar Seyyadmeneş, Lig Berter Haliç Fars takımlarından İstiklal'de forvet pozisyonunda görev yapan İranlı futbolcudur. Allahyar Seyyadmeneş, The Guardian tarafından hazırlanan dünya futbolundaki en iyi 60 genç yetenek listesinde yer almıştır.
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