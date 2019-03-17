0553 313 94 23

"Allah'ın hediyesi" dediği 'Diriliş'i bir an olsun yanından ayırmıyor... İçinizi ısıtacak görüntüler

Gümüşhane'de çiftçilikle yaşamını sürdüren Yaşar Kılıç, erken doğan buzağıyı evinde besliyor. 'Diriliş' adını verdiği buzağıyı şırıngayla süt vererek besleyen Kılıç, minik hayvan için, "Allah'ın bize verdiği hediye" diyor.

17 Mart 2019 Pazar 10:25
"Allah'ın hediyesi" dediği 'Diriliş'i bir an olsun yanından ayırmıyor... İçinizi ısıtacak görüntüler

Köse ilçesinde yaşayan çiftçi Yaşar Kılıç'ın sahibi olduğu inek erken doğum yaptı. Kılıç da erken doğduğu için ahır şartlarında yaşamayacağını düşündüğü buzağıyı evine aldı.

Oturma odasında beslediği buzağıya 'Diriliş' adını verdi.

Buzağısını süt içirip, özenle besleyen Yaşar Kılıç, "Ahırda kalsa yaşamayacaktı. Ben de alüminyum bir leğen içine koyarak, oturma odasına aldım. Belli saatlerde şırıngayla süt veriyorum. Veterinerden aldığımız ilaçları da vererek, sağlıklı bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz. Şükürler olsun kendine geldi. Allah'ın bize verdiği hediye. Çünkü normal de erken doğan buzağılar genellikle yaşayamaz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:25
  1. buzağı
  2. Diriliş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
    1. Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
    2. Yaban domuzu şehrin ortasına doğurdu
    3. MÜSİAD Başkanı Saygılı: “Şehitlerimizi..
    4. Köpeği kucaklayıp yolun karşısına..
    5. Kaza sonucu vinç sepetinde mahsur..
    6. BBP’li Hilmi Çoban: "Ülkemizin bekası..
    7. "Şifayı doktorda değil sanal ortamda..
    8. Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini..
    9. Özdemir’den vatandaşa ’Hizmet..
    10. "Küba'da yeni bir trend yarattık"
    11. Kardeşi tecavüzcüsünü öldürmüştü,..
    12. Ayasofya’da dev protesto
    13. "50 yaşına girmiş herkes kolonoskopi..
    14. Mehmetçik karlı yolları aşarak..
    15. Güç, çeviklik ve cesaret bu kızların..
    16. Kayseri'de 14 düzensiz göçmenin..
    17. Turgut Cansever mimarlık ödülleri..
    18. Ümit Milli Futbol Takımı yarın..
    19. Evlerinde çıkan yangında ailesini..
    20. STK’lardan Yılmaz’a tam destek
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu