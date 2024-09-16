'Allah'ın askeriyiz, Gazze nöbetindeyiz'

İşte Onk. Dr. Mehmet Aslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Şundan emin olun ki meydanlardaki nöbetler Gazze nöbetleri, ubadettir, mugaddestir. Adeta askerlikte nöbet tutuyorcasına bir nöbettir. Dört dörtlük olmayabilir. Hiç yoktan iyidir.

Kim diyebiliyor ki yarın Allah'ın huzurunda ben Allah için askerlik yaptım. Başka hiçbir kaygım olmadan sırf O'nun için nöbet tuttum diyebilmek istiyorsan bu nöbetlere iştşrak et. İnan Allah'ın kamerası sizi kaydediyor ve sizi Allah'ın askeri diye yazacaktır. Allah'ın askeri diye yazacaktır. Onun için bunları yabana atmayalım.

Ğazze için, Kudüs için, orada üç beş dakika durmak bile sizin için üç beş dakika Allah için askerliktir, nöbettir. Bunu böyle bilin.

Şu gündemle ben de diyorum ki Allah'ın askerleriyiz. Ve herkesin bunu böyle bilmesi lazım. Allah'ın askeri olmayan, Allah'tan yana tavır takınmayanın şu dünyada yediği içtiği bile haramdır, hırsızlıktır, arsızlıktır, yolsuzluktur. Her türlüsü vardır. Dolayısıyla herkese diyoruz ki biz Allah'ın askerleriyiz. Bu en kutsal bir rütbedir ve herkes bunun için çalışsın. Işte size bir fırsat Ğazze için Kudüs için kutsal yerler için Arzı mukaddes için oraya gidemiyorsanız bile gidenlere yardım etmek için onları gözetmek için onlarla olmak için, onlar için sesini yükseltmek için beklemek ve nöbet tutmak adeta bir rabıta niteliğinde.

Bunun kıymetini bilelim diyoruz muhteremler. Bunu yabana atmayalım. Ve hani şunun askeriyiz, bunun askeriyizden önce mert olan Hakkani olan ve nankör olmayan Allah'ın yarattığı bir kul olarak Allah'ın yaşattığı bir kul olarak önce şunu demesi lazım. Allah'ın askerleriyiz. Hepimiz o üst hiyerarşi, ilahi hiyerarşi tamamsa şüphe yoksa alt hiyerarşi o zaman makbuldür. Ama Allah'a saygı olmayan bir yerde saygı olmaz. Ve o konuda ilahi hiyerarşi konusunda üst hiyerarşi konusunda şüphe taşıyan bir durumda şunun askeriyiz, bunun askeriyiz demek lanetliktir, ihanettir, saygısızlıktır ve akılsızlıktır. En basit haliyle, en basit haliyle akılsızlıktır. Biz de Allah'ın askeriyiz diyoruz.

Evet kardeşler. Dolayısıyla biz döne döne, bunu diyoruz. Onu diyoruz ki şu anda Ğazze nöbeti bir fırsat. Bu faaliyetlere katılan Hakka askerlik yaomış olur. Yoksa bakın siyoniliğin askeri olmuş oluruz. Şu anda siyoni, bütün dünyayı, bakın işte Amerika'yı, Avrupa'yı, hepsini hatta Arapları köleleştirdi. Ve siyoni olmayanları laikleştiriyor. Hatta herkesi Yahudi kabul etmiyorlar. Güya Allah'ın seçkin kulu. Hadi oradan. Hadi oradan. Allah'ın seçkin kulu. Nebiler, Resüler siz nebileri katlettiniz. Isa'yı katletmeye kalktınız. Yahya yı zekeriyyayı katlettiniz. Siz nereden Allah'ın sevgili kulusunuz? Bu siyonist yapı bu Allah düşmanı Allah'la savaşan yapı bugün Gazze'de Kudüs'te Musa'ları, isaları, muhammetleri o Meryemleri, Asiyeleri, Fatımaları katlediyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlik kullarıdır. Bundan emin olabilirsiniz.

Ve dünyaya dediler ki biz herkesi siyoni yapmıyoruz. Herkesi Yahudi yapmıyoruz. Ama olamıyorsanız bile laikçi olun dediler. Şucu bucu olun dediler. Yeter ki siyonizme karşı durmayın dediler. Mankurt olun dediler. Laik olun dediler. Laikçiler siyonizme karşı çıkıyor mu? Çıkmıyor. Işte bunun için bunun için laikçi olun dediler. Kemalist olun dediler. Baasçı olun dediler. Esatçı olun dediler. Arapçı olun dediler, Kürtçü olun dediler, Türkçü olun dediler ama Islami olmayın dediler. Çünkü Islami olan siyonizme itiraz eder. Onun apaçık düşman olduğunu bilir.

Bu laiklik zokasını yutan akademisyenler ve siyasiler siyonistler tarafından keklenen zokaya düşürülen ahmaklardır. Bir de geçip liderlik taslıyorlar, akademisyenlik taslıyorlar, medyada köşe başlarını tutmuşlar ve halkı koyun yerine koyuyorlar. Siz şunu bilin. Allah'tan başka dost yoktur. Allah'a dost olan senin dostundur. Allah'a karşı tavır takınan, saygısızlık eden, düşmanlık eden senin dostun olamaz. Seni yaratan, yaşatan ve sana cenneti donatan Allah senin dostun ona ihanet eden senin nereden dostun oluyor? Öyleyse diyeceksin ki biz Allah'ın kuluyuz. Biz Allah'ın askeriyiz. Allah'ın askerleriyiz. Ve ona saygı duyan, onun izinden giden ne bir Nebi ocağı niteliğinde olan kurumlara saygı duyarız. Allah'a saygı duyana saygı duyarız. Allah'a saygı duymayana zerre saygı duymayız. Işte asalet budur, hakkaniyet budur, meşruiyet budur. Bu olsaydı siyonizm bu kadar palazlanamazdı.

Önce Türkiye'yi işgal ettiler, tutunamadılar. Ama Filistindenden çıkmadılar, Gudüs'ten çıkmadılar, Filistin'den çıkmadılar, oralar bizim toprağımız. Oralar Arzı mukaddes, Arzı mevut, Müslimlere, salihlere, mü'minlere vaat edilmiş. Hadutlara çapulculara, çetelere, eskiyalara, cani canavarlara değil. Cani bunlar. Ğazze'de Kudüs'te cani var, satan yahu var ve onların işbirlikçisi Amerika var. Onun için biz bu ülkedeki batıcıları da onlara kutsal gözüyle bakan ve onlara imrenerek bakan gıptayla bakan bütün akademisyenler de bütün neşriyatçılar da bütün yönetici siyasiler de aslında siyoni yardakçıdır. Yıllarca ülkeyi siyanizme peşkeş çektiler.

Bu siyonizm nasıl semirdi? Bu kadar nasıl güçlendi? Işte bu mantıkla bu felsefeyle yönetilen ülkeler siyonizme uşaklık etti, hizmet etti ve sömürüldüler, sömürülmeyi istediler, köleleştirilmeyi istediler ve şu anda da siyonizm önüne geçilemez hallde bir canavara dönüştü. Amerika durdurabiliyor mu? Avrupa karşı çıkıyor mu? Zaten inandırdılar bile. Bütün Hristiyanlar Isa katiline aşık. Bütün Hristiyanlar neredeyse Isa'yı katleden siyoni çeteyle iş tutuyor. Bunun akıl neresinde? Avrupa ahmak, ahmak Avrupa bakmayın siz kas gücüne teknoloji gücüne o da çalıntı. Allah'ın nimeti.

Dolayısıyla biz diyoruz ki Allah'ın askeriyiz. Allah'ın askerlerini Ğazze direnişlerine davet ediyoruz. Böylesine candan ciğerden Kur'an'ın kitabın ortasından hakikatin ortasından, politikacılar gibi değil tam bir Islami siyasetle bunları halkımıza duyuruyoruz. Hem halkıma hem de Hristiyanlara da, Yahudi ırkına da diyoruz. Onlara da diyoruz. Aklınızı başınıza alın. Bu gidiş gidiş değil.