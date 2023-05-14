Allah utandırmasın

Türkiye, yeni bir dönemi başlatacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekilli seçimleri için bugün sandık başına gidiyor. İkinci asra “Bismillah” diyecek olan milletimiz hem kendi istikbalini, hem ülkenin geleceğini hem de dünyadaki mazlum milletlerinin umudunu oylayacak.

Yüzyılın en önemli seçimi

Bugün 14 Mayıs ve Türkiye, tarihinin en önemli seçimini yapmak üzere sandık başına gidiyor. Bir yandan vekillerini seçecek olan millet, diğer yandan hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin geleceğini hem de Türkiye’nin ikinci yüzyılını şekillendirecek liderini belirleyecek. Geçmişte 70 cente muhtaç olan Türkiye, geldiğimiz noktada savunmadan sağlığa, enerjiden ekonomiye kadar her alanda tam bağımsızlık için önemli mesafeler kat ederken, başını ABD ve AB’nin çektiği küresel emperyalistler, yerli işbirlikçileri ve terör örgütleri, her fırsatta ülkemize yönelik karanlık emellerini deklare ediyor. Milyonlarca insanımızın sandık başına gideceği seçimi Akit’e yorumlayan gazeteciler ve yazarlar, 14 Mayıs seçimlerin soğan patates fiyatlarının değil ülkenin bekasının oylanacağı bir seçimi olacağına dikkat çekerek, devletimizin ve milletimizin bekası ve mazlum milletlerin selameti için oy kullanılması gerektiğini ifade ettiler.

Dünyanın kaderi şekillenecek

Gazetemize konuşan araştırmacı yazar Mustafa Albayrak, şunları dile getirdi: “Bugün yüz yılın seçimleri için sandık başına gidiyoruz. Her seçim kendi içerisinde büyük önem taşır ama 2023 seçimleri yakın tarihimizin kuşkusuz en önemli seçimlerinden bir tanesi. Seçim sürecinde partiler arasında birçok öngürülmeyen ittifak ve iş birlikleri yaşandı. Şimdi biz burada ‘şu partiye oy verin’ ya da ‘vermeyin’ diyecek hâlde değiliz. Ama genel düşüncemiz şudur: Bir millet aç kalarak yaşayabilir, ekonomik zorluklarla hayatını devam ettirebilir, fakat bir millet terör örgütlerini devlet kademelerine getirerek bütünlüğünü koruyamaz. Biz bunların sıkıntısını çok çektik. Bu örgütleri şımartacak, alan açacak, bunları Meclise sokacak, grup kurduracak ittifaklara ve onların adaylarına destek olmamak gerekir.

Milletin ferasetine güveniyoruz

Ben de her seçimde olduğu gibi milletimizin ferasetine bakış açısına güveniyorum. Umuyorum inşallah bugün milletimiz kendine yakışanı yapacak. İstikbalini ve istiklalini düşünerek oy kullanacak. Yani ‘soğan şu fiyat’, ‘patates bu fiyat’, ‘yok kiralar pahalandı’ diye değil, aynı Sakarya Meydan Muharebesinde olduğu gibi gerekirse ‘iki tavuğumuzdan birini ordumuza veririz’, ‘gerekirse iki kase çorabımızdan birisini askerimize devletimize veririz. Aç kalırız ama bağımsız yaşarız. İstiklalimizi tehdit edecek herhangi bir zihniyete oy vermeyiz’ şuuruyla sandık başına gideceğiz.”

Emperyalist hesaplar bozulacak

Gazeteci Şükrü Sak da söyledi: “Ülke ve millet olarak tarihi bir dönüm noktasındayız; Yüzyılın seçimi! Evet, tam yerinde ve doğru bir teşbih bu. Seçimlerin bu denli önemli olmasının nedeni belki de önümüzdeki yüzyılı da şekillendirecek bir dönüm noktası olması. Türkiye üzerine hesap yapan emperyalistlerin hesaplarının bozulduğu bir sonuç çıkacağına inanıyoruz. Ülkemizin huzura, istikrara ihtiyacı var. Her türlü vesayetin sonlandırıldığı, tam bağımsızlık yolunda büyük adımların atıldığı bu yürüyüşün devam edip etmeyeceğine karar vereceğiz millet olarak. Yalanın, manipülasyonun, algı operasyonlarının sona ereceği, ‘Anadolu irfanının’ galip geleceği bir seçim olmasını temenni ediyoruz. Ülke ve millet olarak yıllarca ‘kriz, kaos, darbe, istikrarsızlık’ prangaları ile toplumsal ve siyasi hayatımız harap edildi. Türkiye son süreçte, boynuna geçirilmek istenen bütün prangaları basiretle ve dirayetle parçalamayı başardı. Tam bağımsızlık yolunda atılan bu dev adımların devam etmesini umut ediyoruz. Ülkemizin, soğanla, patatesle, patlıcanla şekillendirilemeyecek kadar büyük hedefleri, umutları var. Ne diyelim, hayırlısı olsun! Türkiye üzerine hesap yapan emperyalistlerin heveslerini kursağında bırakacak bir sonuç olsun inşaallah!”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İdeolojilerin üstünde bir seçim

İMKAN-DER Başkanı Murat Özer ise, şunları ifade etti: “Bu seçim ideolojilerin ötesinde dünyanın kaderi ile ilgili bir seçim. Dünya ezilenlerin tarafında bir lidere sahip olacak mı? Yoksa bütünüyle ezilenler emperyalistler tarafından mı yok edilecek? Bunun seçimini yapacağız. Bu seçim istiklalimizin ya da izmihlalimizin seçimi olacaktır. Bu seçim, bin yıllık bu devletin yanında mıyız, karşısında mıyız seçimidir. Mesele, sağcılık solculuk meselesi değildir. Mesele devletin yanında yer almaktır. Türkiye tüm mazlum milletlerin umudu haline gelmiş konumda.”