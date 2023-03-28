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Siyaset Allah söyletti! Karamollaoğlu'ndan seçimleri kaybettirecek itiraf
Siyaset

Allah söyletti! Karamollaoğlu'ndan seçimleri kaybettirecek itiraf

Yeniakit Publisher
2023-03-28 09:59:00 - 2023-03-28 09:59:48

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altılı masayı destekleyen HDP'ye ve PKK'ya Amerika'nın silah verdiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT TV'de canlı yayına katıldı. Yayında küresel eşkıya ABD'nin terör desteğini anlatan Karamollaoğlu, istemeden de olsa bomba bir itirafta bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "PKK'ya ve HDP'ye kim silah veriyor? Amerika..." ifadesini kullandı. Pot kırdığını fark eden Karamollaoğlu, "Şey, HDP diyorum... Suriye'deki koluna, kim veriyor?" diye lafını değiştirmeye çalıştı.

O görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bilindiği gibi terör örgütü PKK, seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi çağrısı yapmıştı. Ayrıca PKK'nın siyasi ayağı HDP de Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra aday çıkarmayacaklarını açıklamış ve altılı masanın adayını destekleme kararı almıştı.

Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, 2 sene önceki konuşmasında, Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi gerektiğini, bunun ABD'nin menfaatine olduğunu, bu yüzden Türk muhalefetinin desteklenmesi gerektiğini ifade etmişti.
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Karamollaoğlu'nun itirafı, ABD'nin, ABD tarafından desteklenen PKK'nın ve HDP'nin Erdoğan'a karşı nasıl birleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

20000

cumhur ittifakı türkiye nin sigortası

hikmet

Vallahi de billahi de, T.Karamolla = K.Kilicdaroglu. Rifkin denen Adam hizmetleri 6 li masa tarafindan kullaniliyor. Birileri 6 li masa ile fena halde dalga geciyor. Tuhaf olan, biz saade Vatandaslar olaylari Basin üzerinden görüyoruz, kendileri hicmi farkinda degiller rezilliklerinin, kepaze olduklarinin.
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