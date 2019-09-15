“Allah” lafzını ayaklar altına alan Nike, para için kırk takla attı! Başörtülüleri kullandı

yeniakit.com.tr Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde büyük bir bayi ağı olan Nike, para için kırk takla atıyor. Daha önce Allah lafzını ayaklar altına alan Yahudi işbirlikçişi Nike, başörtülü kadınları kullanarak Müslümanlara göz kırptı. Müslümanlara açıkça düşmanlık yapan Nike’ın, parayı görünce dini değerleri kullanması, unutulmayacak bir ikiyüzlülük olarak tarihe geçti.

Başörtülü modeller kullanıldı

Nike, basketbol ürünlerini tanıtmak için çektiği yeni reklam filminde, başörtülü modeller kullandı. Reklamda basketbol oynayan başörtülülere yer veren Nike, ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

Allah lafzını ayaklar altına aldı

Yahudi işbirlikçisi olduğu ve İsrail sermayesiyle işi döndürdüğü belirtilen Nike’ın, daha önce İslam’a saldıran ürünleri piyasaya sürdüğü görülmüştü. Söz konusu marka, bir ayakkabı ürününün altına Arapça “Allah” yazarak skandala imza atmıştı.

Bunu birden fazla yapan Nike’a, Müslümanların cılız bir ses çıkarması da gözlerden kaçmamıştı...

Markanın piyasaya sürdüğü spor ayakkabı modelinin altında Arapça "Allah" yazılı bir logonun kullanılması sonrası "Change.org" adlı internet sitesinde kampanya başlatan ve 14 bine yakın imza toplayan Müslümanlar, şirkete söz konusu ayakkabı modelini piyasadan çekmesi ve satılan ürünleri geri çağırması için çağrıda bulunmuştu.

Sapkınlara bağış

Aynı zamanda Nike’ın sapkınlara destek için 2019 Pride serisinin ‘Be True’ modeli, ahlaksız sapkınları memnun etmek amacıyla, LGBTİ renklerini kullanarak tasarlandı. Nike, her yıl ürettiği ayakkabıların satışından elde ettiği gelirin 2.5 milyon dolarını ABD’deki sapkın derneklere bağışlıyor. Nike’in gençlerimizi zehirlediği yetmiyormuş gibi, ülkemizden elde ettiği geliri de ‘bağış’ adı altında kaçırarak, sapkınlara peşkeş çekiyor.

İslam düşmanı Nike'tan skandal! 'Allah' lafzını yine ayakkabının altına yazdılar

NIKE’ın satışından sapıklara bağış