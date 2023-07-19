Allah kurtarmış! Gerçekten büyük rezalet! "Eyvah ki ne eyvah" deyip açıkladı

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, seçim öncesi gizli saklı bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında yapılan protokolü köşesine taşıdı. “Zafer Partisi'ne İçişleri dahil üç bakanlık vermişler. Promosyon olarak da MİT Başkanlığı'nı eklemişler. Bu ülkede, kapalı kaplan ardında, milletten gizli olarak yapılan protokollerle siyaset yapılacaksa, eyvah ki ne eyvah” ifadelerini kullanan Pazarcı, yazısında şunları kaydetti:

“Merdiven altında gizli saklı bir araya gelmişler. Milletle birlikte Altılı Masa paydaşlarını da atlatmışlar. Aralarında bir protokol yapmışlar. Zafer Partisi'ne İçişleri dahil üç bakanlık vermişler. Promosyon olarak da MİT Başkanlığı'nı eklemişler.

Ümit Özdağ, protokolün yazılı olduğunu iddia ediyor. Doğru ise eğer, Kılıçdaroğlu basmış altına imzayı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, bir protokol yapıldığını kabul ediyor. Ama içinde üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın bulunmadığını söylüyor.

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Hangisi doğru? Özdağ'ın mı yoksa Öztrak'ın dedikleri mi? Haydi bakalım, çıkın işin içinden çıkabilirseniz!

İçişleri Bakanlığı ve MİT, Zafer Partisi'ne verildi mi, verilmedi mi? Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı olacak mıydı, olmayacak mıydı?

Şu protokolleri ortaya çıkarsalar ve millet de bilse.

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HDP hemen ayağa kalktı. Sert açıklamalar yaptı...

Herkes bunu Ümit Özdağ'a ve Zafer Partisi'ne, İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı'nın verilmesine bir tepki olarak değerlendirdi.

Acaba o mu, yoksa işin içinde başka bir şey mi var?

Milletin bilmediği, merdiven altı gizli protokollerden bahsediliyor! Acaba HDP ile de öyle bir protokol mü yapıldı? Varsa eğer, onlara neler verildi? Yoksa aynı bakanlıklar ve başkanlıklar birkaç partiye birden mi dağıtıldı? Tepki buna mı?

Acaba diyorum, bir müteahhidin aynı daireyi birkaç kişiye satması gibi bir durumla karşı karşıya mıyız?

Açıklasalar da biz de öğrensek.

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Milletin bunların hiç birinden haberi yok. Acaba Altılı Masa ortaklarının ve dıştan eklemlenen paydaşların haberi var mı? O da yok, yapılan açıklamalar olmadığını gösteriyor.

İşte bu yüzden Kemal Bey seçimi kazansaydı, muhtemelen ortalık yangın yerine dönerdi. 1980 sonrası batan bankerlerin önünde olduğu gibi herkes birbirine girerdi. Paydaşlar, "nerede benim payım" diye itişip dururdu. MİT de içinde herkesin at koşturduğu eski haline dönerdi.

Direkten dönmüşüz, Allah kurtarmış!

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Kılıçdaroğlu açısından bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Zaten geçmişte MİT'in "şeffaf" hale getirilmesi gerektiğine yönelik açıklamaları var. Peki, Türkiye ne olurdu acaba? Düşünülmesi bile ürkütücü değil mi?

Ayrıca seçim pazarlıklarının bu kadarla sınırlı olup olmadığını da bilmiyoruz. Yazılı ya da sözlü olarak kime ne vaat edildi, hiç biri belli değil.

Onun için Allah kurtarmış diyorum!

Ya bir de seçimi kazansalardı! Vaatler yerine getirilse bir dert, getirilmese ayrı dertti. Yaşanacak keşmekeşi düşünemiyorum bile.

Şimdi, "geçti gitti, olmadı işte" deyip geçiştirecek durumda değiliz. Bir seçim bitti, ama arkasından başkası gelecek. Türk siyaseti böyle mi devam edecek?

Bu ülkede, kapalı kaplan ardında, milletten gizli olarak yapılan protokollerle siyaset yapılacaksa, eyvah ki ne eyvah!

Bence Türkiye'nin önündeki en büyük problemlerden biri budur. Siyasetin bir etiği ve omurgası olmalı. Millet kime ve neye oy vereceğini bilmeli. Protokoller yapılacaksa da milletin önünde gerçekleşmeli. Bunun sağlanabilmesi için de mutlaka Altılı Masa ve çevresinde neler olmuş, neler yaşanmış, hangi pazarlıklar yapılmış, açıklığa kavuşturulması gerekli.”