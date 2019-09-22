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Allah için sevmek

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur, "Benim rızâm uğrunda birbirlerini sevenler için peygamberlerin ve şehidlerin bile imreneceği nurdan minberler vardır."

22 Eylül 2019 Pazar 11:53
Allah için sevmek

Ebû İdrîs el-Havlânî şöyle anlatıyor:

Şam’da Ümeyye Câmii’ne girdim. Bir de baktım ki parlak dişli, güler yüzlü bir genç oturuyor. Etrâfında insanlar toplanmış, bir şeyler hakkında konuşuyorlar. İhtilâfa düşünce de o gence mürâcaat ediyorlar ve onun sözünü kabul ediyorlardı. Oradakilerden onun Muâz bin Cebel (ra) olduğunu öğrendim.

Ertesi gün erkenden mescide gittim. O benden de erken gelmiş, namaz kılıyordu. Namazını bitirmesini bekledim. Sonra huzûruna gittim, selâm verdim ve dedim ki:

– Vallâhi, ben seni Allâh için seviyorum.

Muâz (ra) üç kez:

– Gerçekten Allâh için mi?” dedi. Ben de her seferinde:

– Evet, Allâh için” dedim.

Bunun üzerine elbisemden tuttu ve beni yanına çekerek şöyle dedi.

– Sana müjdeler olsun! Ben, Rasûlullâh (sav)’in, Rabbinden rivâyetle şöyle buyurduğunu işittim:

“Benim rızâm için birbirini seven, bir arada oturan, birbirini ziyâret eden ve kendilerini benim rızâma adayan kimselere muhabbetim vâcib olur.” (İmâm Mâlik, Muvattâ, Şaar, 5)

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 11:53
  1. Ebû İdrîs el-Havlânî
  2. Ümeyye Câmii
  3. Muâz bin Cebel (ra)
  4. namaz
  5. İmâm Mâlik
  6. Muvattâ
  7. Şaar

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