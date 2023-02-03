Allah, ‘devşirme'nin de akıllısını versin! Vah Babacan vah

Akşam gazetesi yazarı Hüseyin Besli, son zamanlardaki çıkışlarıyla büyük tepki çeken Ali Babacan'ın, kendisini "devşirenleri" bile hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

"Meğerse Ali Babacan'da, hayatın bütününü anlayacak ve bu bütünsel anlayış doğrultusunda iş ve eylemde bulunacak bir akıl yokmuş" ifadelerini kullanan Besli, şunları kaydetti:

"Geçenlerde bir dost sohbetinde söz döndü dolaştı, doğal olarak güncel siyasete geldi.

Dostlardan biri Meral Akşener'e dair şöyle bir yorumda bulundu;

"Zinde güçler (iç-dış) Meral Akşener'i gelecek için hazırlıyor. Muhaliflerin vaziyeti öyle bir hal aldı ki; sonuç ne olursa olsun, Akşener bu süreçten güçlenerek çıkacak ve bu güçle geleceğe (2018 seçimleri mesela) yürüyecek..."

Biz bu yoruma itiraz ettik ve dedik ki;

Hiçbir akıllı ve tedbirli işadamı Meral Akşener ve benzeri tipler üzerine uzun vadeli yatırımda bulunmaz.

Çünkü bu tiplerin ne zihni yeterlilikleri ne duygusal tamamlanmışlıkları öyle uzun vadeli projeleri layıkıyla anlamaya ve sürekli dikkat üzre o plana göre davranışta bulunmaya uygun ve yeterli değildir.

Hangi söz ve eylemin belirlenen yol ve yöntemden çıkılmasına neden olacağını kestiremezler.

Her an başka bir vadiye dalabilir, başka bir okyanusa yelken açabilirler.

Meral Akşener'in müktesebatı da bu söylediklerimize delildir...

Üzerinde uzun vadeli yatırım yapılacaklara örnek olarak da Ali Babacan'ı göstermiştik.

Ve demiştik ki; Ali Babacan zeki birisidir. Kendisi üzerine yapılan yatırımı gerektiği şekilde anlar ve ona uygun davranışta bulunabilir.

Zaten bugün/bu işler için devşirilmiş ve yetiştirilmiştir.

Heyhat!

Ne kadar yanılmışız.

Daha yolun başında saçma ve absürt şeyler söylemeye başladı.

Meğerse Ali Babacan'da, hayatın bütününü anlayacak ve bu bütünsel anlayış doğrultusunda iş ve eylemde bulunacak bir akıl yokmuş.

Onun zekâsı daha çok kendisine belletileni/öğretileni anlamaya ve gösterilen bir yol üzerinde yürümeye yönelik bir zekâ imiş. Neylersin..."