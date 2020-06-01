Allah (c.c.) korkusu ve sevgisi birbiri ile çelişir mi?

Bir şeyin fazileti, kişinin ebedî âlemdeki saadetine yardımcı olmasından ileri gelir. Bu sebeple, bu yardım ve katkıyı yapan her şey faziletlidir ve fazilet derecesi de bu konudaki yardım ve katkısı ölçüsündedir. Korku ise günahları önleyen ve haram olan isteklerin önüne geçen bir duygudur. O bu hususiyetiyle kul için Allahü Te’âlâ’nın rızasına ve cennete giden yolu açar. Çünkü bu yolu tıkayan şey günahlar, gafletler ve meşru olmayan arzulardır. Korku bunları silip süpürdüğünden dolayı büyük bir fazilete sahiptir. Korku, bunun yanında, salih ameller yaptırır ve üstün ahlâkî sıfatlar kazandırır. Korku öyle bir ateştir ki, insandaki bütün çürükleri yakar ve ondaki bütün hamlıkları pişirir. Onun için, korku makamını kazananlar, “Hamdık, yandık, piştik” demişlerdir.

Korkunun aslı ve kaynağı ilim, faslı ve meyvesi takvadır. Takva, korku sebebiyle Allahü Te’âlâ’nın emirlerine muhalefet etmekten sakınmaktır. Takvada korku unsuru galip olduğu için, bu isim Allah korkusu için de kullanılır. Korku, sevgi ve ümit birbirinin zıddı veya birbirinden ayrı şeyler gibi görünseler de, hakikatte onlar birbirini doğuran, besleyen ve tamamlayan unsurlardır. Çünkü bir şeyi seven veya ümit eden, aynı zamanda onu kaybetmekten korkar ve onun bu korkusu o şeyi sevmesi veya ümit etmesi kadar kuvvetli olur. Bu sebeple, Allahü Te’âlâ’yı seven ve O (c.c.)’nun rızasını kazanmayı ve rızasının bir tecellisi olan cennete gitmeyi ümit eden bir kimse, sevdiği ve ümit ettiği kadar da bunları kaybetmekten korkar.

Allâh Resûlü, “Allah (c.c.) korkusu akıl ve hikmetin başıdır” buyurmuştur. Fudayl bu hadis-i şerîfi şöyle açıklamıştır: “Allah (c.c.) korkusu, insana her türlü hayırda öncülük eder.” (İmâm-ı Gazâlî, İhyâ-u Ulûmi’d-dîn)