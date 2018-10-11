Alkolün bilinmedik zararları

Alkolün kas gelişimine olumsuz etkisi insanları güçten düşürüyor. İnsan vücudunda kas gelişimi için gerekli olan proteinler; kas dokusunda bulunan hücreler tarafından üretilir. Alkol protein üretimini %35 civarında düşürür.

Büyüme hormonunun sentezini de baskılar. Bu yüzden alkol tüketenlerde kaslarda gerileme ve dolayısıyla vücut yapısında bozulmalar görülür. Sporcuların alkolden kaçınmalarının önemli sebeplerinden biri de budur.

Alkolün diğer bir etkisi de vücuttaki hormonal dengeyi bozmasıdır. Büyüme hormonunun sentezlenmesini baskılaması yanında, bir diğer baskılanan hormon ise üreme hormonu olan “testosteron”dur. Alkol tüketen kişilerde testosteron hormonunun seviyesi, olması gerekenin çok altındadır. Alkol bu yüzden kişinin çocuk sahibi olmasını olumsuz yönde etkilemektedir.

Ayrıca alkol vücutta stres hormonu kortizolün de artmasına sebep olduğu yapılan araştırmalar sonucu tespit edilmiştir.



Alkolün herkesce bilinen bir özelliği de idrar söktürücü etkisinin olmasıdır.. Vücudun, alınan alkolü parçalayıp dışarıya atabilmesi için bol miktarda suya ihtiyacı vardır. Alkol hücrelerdeki, özellikle de kas hücrelerindeki suyu büyük miktarda dehidre eder. Başka bir ifadeyle; alkol tüketenler, sadece hormonal kas kaybı değil, su kaybından da kaynaklanan kas kaybına da maruz kalırlar.

Alkol vücutta minaral konsentrasyonunu düşürüyor Alkol, vücuttan minarellerin özellikle de magnezyumun büyük miktarda dışarıya atılmasına sebep olur.

İçki içildikten sonra görülen kas kramplarının sebeplerinden biri de dışarıya atılan bu minerallerin eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Biranın obezliği!

Bira, alkol dışında, karbonhidrat ve protein gibi enerji kaynakları içermektedir. 1 ml bira 7,1 kcal gibi oldukça yüksek sayılabilecek bir enerjiye sahiptir. Bu da içilen bir bardak birada (150ml) yaklaşık 200 kilokalorilik bir enerjiye denk gelir.

Alkol, her ne türlü içkide olursa olsun haramdır. Bunu bilmeyen bir Müslüman yoktur. Buna rağmen nefsinin esiri olup alkol alanlar, alkolün yaptığı, bu etkileri de göz önünde bulundurmalı.

Önemli bir ayrıntı

Alkolik olmak ayrı bir konu. Cambridge üniversitesinin yapmış olduğu bir araştırmaya göre alkolizm beyinde nörolojik bir hastalık olup, şimdilik tedavisi yoktur.