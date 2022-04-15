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Gündem Alkolü fazla zıkkımlayan Nejat İşler mide bulandırdı
Gündem

Alkolü fazla zıkkımlayan Nejat İşler mide bulandırdı

Sokak ortasına tuvaletini yaptığı görüntülerle hafızalara kazınan ve ortalıkta "oyumcuyum" diye gezinen Nejat İşler, alkolü fazla zıkkımlanınca, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına önce küfür etti sonra orta parmak hareketi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 11:37:00 -
Alkolü fazla zıkkımlayan Nejat İşler mide bulandırdı

Sokak ortasına tuvaletini yaptığı görüntülerle hafızılara kazınan sözde oyuncu Nejat İşler, yine bir skandala imza attı.

Nejat İşler, önceki akşam, İstanbul'un her türlü rezilliğin olduğu mekanlarından Asmalımescit'te görüntülendi.

Taksiye binerken yer düştü

2. Sayfa programında yer alan habere göre, alkollü şekilde mekana gelen İşler, ayakta duramayınca görevliler sandalye getirdi.

Taksiye binmeye çalışan Nejat İşler, "Ayakta duramıyorsunuz" diyen muhabirlere önce "Asıl siz ayakta duramıyorsunuz" dedi. Basın mensuplarına küfür eden İşler, dengesini kaybedince yere düşerek başını çarptı.

Mide bulandıran hareketlerine devam etti

Görevlilerin yardımıyla güçlükle taksiye binen Nejat İşler, görevini yapmaya çalışan basın mensuplarına orta parmak hareketi yaptı.

Gözünün önünü bile görmekte zorlanan İşler, bu sefer de otele girerken yere kapaklandı.

Nejat İşler şamarın nereden geldiğini anlayamadı
Nejat İşler şamarın nereden geldiğini anlayamadı

Gündem

Nejat İşler şamarın nereden geldiğini anlayamadı

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Yorumlar

Temel Çelik

Daha beter olsun...

Yusuf can

Karşı mahalle nin sanatçıları aynen hep bunun gibi alkolik bu
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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