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Alkollü temizleme malzemeleri kullanmayın

Temizlik yaparken dikkat etmeniz gerekenleri sizler için derledik...

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:39
Alkollü temizleme malzemeleri kullanmayın

Mutfaktaki profil, köşe ve kenarlarda ıslaklık kalmaması için buralar sürekli kurulanmalıdır.

Plastik kaplamalı ön panelleri temizleme işlemi yumuşak bir bez, ılık su ve bir miktar bulaşık deterjanı ile en kolay şekilde yapılır. Parlatıcı olan temizleme malzemeleri ile sert süngerler kullanmayın.

Yağ lekeleri, boya veya yapışkan artıklar gibi inatçı lekeler normal plastik temizleyici ile çıkarılabilir. Bu malzemeleri kullanmadan önce mobilyanın görünmeyen bir yerinde deneme yaparak test etmeniz iyi olur. Solventli temizleme malzemeleri ile buharlı temizleyici kullanmayın.

Parlak yüzeylerin kuru olarak temizlenmemesi gerektiğine lütfen dikkat edin. İz bırakabilen temizleme gereçleri (mikro elyaflı bezler, sürtme süngerleri vs.) parlak yüzeyleri çizer.

Güneş ve halojen lamba ışığında görülebilecek olağan, hassas çizikler yüksek parlaklık efektine bağlıdır ve bunlar yüzey hasarı değildir. Onun için toz barındırmayan, nemli cam silme derisi kullanın. Cam silme derisi yüzeye zarar vermeden siler ve arkasından yapılacak kurulama işlemi için de uygundur.

Bazı ahşap ön paneller özel mat bir boya ile işlenmiştir. Bu yüksek derecedeki mat boyanın yüzey yapısı, parlak ve düz boyaya kıyasla daha pürüzlüdür. Kahve, çay, hardal, büyük oranda renk maddesi olan gıda lekeleri yüzey üzerinde kuruduğunda renk değiştirmesine sebep olurlar. Bu tür lekeler mümkün olduğunca en kısa zamanda bol su / sabunlu su ile silinmeli ve hemen kurulanmalıdır.

Alkollü temizleme malzemeleri kullanmaktan kaçının.

Mutfak çalışma tezgahları üzerinde kesim yapmayın. Bıçak, tezgahınızın üzerinde iz bırakır.

Tencere ve tavaları ocaktan indirip kızgın şekilde çalışma tezgahı üzerine koymaktan da kaçının.

Tencere ve tavaların altına daima nihale koyun.

Pervaz ve tezgah bağlantı yarıklarının doğrudan ısı etkisi altında kalmasından kaçınmalı, su artıklarını en kısa zamanda kuru bir bez ile silmelisiniz.

 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:00
  1. temizlik
  2. temizlik önerileri

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