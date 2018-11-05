0553 313 94 23
impression

Alkollü sürücüden polise iğrenç teklif!

Samsun'da alkollü olduğu için polisten kaçarken kaza yapan sürücü gözaltına alınacağını anlayınca"Kurbanın olayım, para problem değil ya. Çözün şu kelepçemi" dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:24
Alkollü sürücüden polise iğrenç teklif!

Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İlçede hakkında alkollü araç kullandığı ihbarı üzerine kovalanan iş adamı T.S., lüks aracı ile M.V. idaresinde seyir halinde olan 34 GH 2358 plakalı otomobile çarptı. Şüpheli sürücü kaza yapınca durmak zorunda kaldı. T.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ters kelepçe vurularak polis otosuna bindirilen T.S., polis ekiplerine seslenerek 'Kurbanın olayım, para problem değil ya. Çözün şu kelepçemi' dedi. Bu arada kaza yapan otomobilin ön kısmında bira kutusunun yer alması da dikkat çekti.

'Bir anda çıktı'

Gözaltına alınan ve 2.07 promil alkollü olduğu belirlenen T.S.'nin çarptığı aracın sürücüsü M.V. de bulundukları araçta yaşadıklarını anlattı. M.V., "Ben eşimle birlikte yoldayken, arkadan siren sesleriyle gelen araç bir anda önümüze çıktı ve kaza yaptık. Bize çarpınca durmak zorunda kaldı ve polis müdahale etti" diye konuştu.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen T.S.'nin lüks aracı otoparka çekilirken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 09:24
  1. samsun
  2. alkollü sürücü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    1. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    2. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ..
    3. İran'dan ABD'ye jet cevap!
    4. Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobil..
    5. Hasan Şaş: Tuzağa düşürdüler
    6. VW’de indirim fırsatı
    7. AK Parti Adana Büyükşehir Belediye..
    8. Kısa dönen askerlik kalkıyor mu?
    9. “Ekonomide olumlu gelişmeler var”
    10. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyi..
    11. BMW Group’un 2020 hedefi üretimde..
    12. 'Yemen'de 10 dakikada 1 çocuk ölüyor'
    13. ÖTV indirimiyle yılın son fırsatları
    14. TOKİ enflasyonu sabitledi
    15. Alkollü sürücüden polise iğrenç teklif!
    16. Elektrik kontağından çıkan yangın..
    17. Ortaöğretim ve lisede devamsızlık kaç..
    18. Beşiktaş'tan Diagne hamlesi
    19. Karadeniz tarih yazdı! Bu rekoru...
    20. Oktar'ın finans sorumlusu her şeyi tek..
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!